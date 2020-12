annonse

annonse

Candace Owens gjorde et navn for seg selv i Blexit, en bevegelse blant svarte for å fjerne grepet demokratene hadde over svarte velgere i USA. Hun var derfor også en erklært tilhenger av Donald Trump.

I denne videoen diskuterer hun for og imot når det gjelder vaksine. Hun er verken prinsippielt motstander eller tilhenger, men ber folk tenke seg – ut fra sin situasjon.

Les også: Demokratene raser mot «Blexit» før presidentvalget i USA: – Vi eier afroamerikanske velgere

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse