NTB har sin gjengivelse av kong Haralds tale. Som et av de få medium i Norge, har Resett fortsatt kommentarfelt. Vi åpner det derfor opp for kommentarer. Var det en tale etter din smak?

Her et utdrag slik NTB formidler det:

– Denne kvelden vil jeg først og fremst sende en varm hilsen til alle som er berørt av skredulykken i Gjerdrum, sier kong Harald i sin nyttårstale.

– Den forferdelige hendelsen gjør dypt inntrykk på oss alle. Jeg føler med dere som går inn i det nye året med sorg og uvisshet. Med dere som har mistet hjemmene deres, og som akkurat nå er fortvilte og ikke ser veien videre, sa kongen.

Han trakk også fram innsatsen som myndighetene, nødetatene og sivilsamfunnet har lagt ned under svært krevende forhold, skriver NTB.

– Dere har fremdeles mye tungt arbeid foran dere. Og nok en gang ser vi at folk mobiliserer for å hjelpe medmennesker i nød. Det gjør meg både stolt og rørt, sa kongen.

– Et år med skuffelser

NTB skriver at «den tradisjonsrike nyttårstalen handlet også om det vanskelige pandemiåret som ligger bak oss, men kongen pekte også framover.»

– Det har blitt et år med skuffelser, avlysninger og utsettelser. Et år da vi måtte sette mye på vent. Men så får vi håpe at vi nettopp derfor har mye å se fram til, sa kongen.

Han mener det er god grunn til optimisme og viser til vaksinene som nå er på vei, samtidig som han minner om at den vanlige hverdagen lar vente på seg, og at det fortsatt er tunge tider for samfunnsliv og næringsliv.

Kongen manet til fortsatt dugnad.

– Det er nettopp denne evnen til å få til noe sammen som har hjulpet oss gjennom – både nå og i tidligere tider. Nå må vi prøve å hente fram nye krefter vi kanskje ikke visste vi hadde – i oss selv og som samfunn, sa han.

Han mener pandemien har satt landets verdier på prøve, men synes samtidig å mene at prøven er bestått.

– Vi har nå vist at vi har et folkestyre som bærer også i krisetid, konstaterer han.

– Jeg har vært med på mye gjennom et langt liv, og jeg kan love dere: Det vi står i nå, vil gå over. Vi har kommet gjennom store prøvelser før, sa kongen.

