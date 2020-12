annonse

Er det mer som forener enn skiller de to partiene?

– Når Trygve snakker sentralisering, sentralisering, sentralisering tar jeg meg ofte i å tenke at dette er saker der Miljøpartiet De Grønne har vært helt enig med Senterpartiet, skriver MDG-politiker Tommy Reinås i Trønder-bladet.

Han lister opp flere punkter der han mener de to partiene kan finne sammen. Her er noen av punktene:

– Vi kunne stanset insentivene for stordrift og bremset avviklingen av norske gårdsbruk. Satset på kvalitet foran kvantitet og produsert mer på norske ressurser. Stått bak rause jordbruksoppgjør. Heiet på småskalaprodusentene, kraftig styrket jordvernet og sørget for bosetting i distriktene.

– Vi kunne opprettholdt elbilfordeler og sørget for ladestruktur for elbil også i distriktene. For det er vel ikke riktig at bare byfolk skal nyte godt av lave drivstoffutgifter?

– Kunne vi også tatt imot flere flyktninger? Det er allerede mange i SP som ser at det ikke bare er riktig, men også særlig viktig i kommuner med negativ befolkningsutvikling.

Han håper også på sikt at Senterpartiet kan slutte opp om redusert kjøttforbruk.

– Om vi snakket mer sammen ville vi kanskje også sett at det er innretningen av typiske MDG-ordninger som redusert arbeidstid, redusert kjøttforbruk, klimaavgifter og garantert minsteinntekt som avgjør om de er distriktsvennlige eller distriktsfiendtlige. Jeg tror vi kunne funnet gode løsninger. Det gjør vi ofte lokalt.

