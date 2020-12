annonse

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for personer som reiser til Norge fra 2. januar 2021.

Testen skal foretas så snart som mulig, og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt, heter det i en pressemelding.

Testkapasiteten ved grensen økes, og det innføres restriksjoner for grensepasseringer. Så langt det er mulig, skal testing skje på flyplassen eller annen grensestasjon, hvis ikke må den reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing.

– Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Må gjøre det vi kan

Det er anslått at den britiske mutasjonen øker smittsomheten med 55–70 prosent. Det tilsvarer en økning i reproduksjonstallet med 0,4.

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge. Testing er den eneste måten å avdekke om reisende fra røde land bærer med seg dette viruset, sier Solberg.

Ny vurdering om fire uker

Barn under tolv år trenger ikke å teste seg. Det gjøres også noen unntak for blant annet personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater.

Plikten til å teste seg for reisende fra røde land bygger på vurderinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Tiltaket skal vurderes på nytt etter fire uker. Brudd på testplikten kan straffes med bøter, opplyser regjeringen.

