Det har kommet for dagen at Norges geotekniske institutt (NGI) i 2005 evaluerte grunnforholdene i Gjerdrum kommune. Området i Nystulia som raste natt til onsdag, fikk høyeste risikoklasse. Så hvorfor ble det likevel bygget boliger?

«Av 26 soner som NGI evaluerte i rapporten, var det én sone som fikk risikoklasse 5, altså høyest mulig risiko. Det er i dette området at deler av kvikkleireskredet gikk natt til onsdag,» skriver TV 2.

I 2008 ble det likevel bygget der i regi avv byggherre Odd Sæther. Han uttalte seg i 2008 om grunnforholdene til Romerikets Blad.

– Ja, NGI har igjen vært på stedet og foretatt grundige undersøkelser. De har ikke noen betenkeligheter, svarte Odd Sæther til den avisen den gang.

Da må man i så fall spørre hva som hadde skjedd med NGIs vurderingen etter at de laget rapporten. Ifølge TV 2 dekker Sæther seg fortsatt til NGI:

– Hele Gjerdrum er et område som er utsatt for denne type hendelser, og da må du ha geoteknisk kompetanse med deg, og lene deg på det de sier. Det har vi gjort hele veien, sier han.

NGI vil ikke uttale seg på nåværende tidspunkt.

Advart flere ganger

Også i 2014 var området gjenstand for vurdering i forbindelse med bygging av nytt sykehjem. Da var det NVE som var bekymret.

– NVE mener kommunen gjennom forslag til reguleringsplan ikke dokumenterer at områdestabiliteten er tilstrekkelig for den kartlagte kvikkleirefaresonen og de tiltak planen legger til rette for, slik TEK 10 § 7- 3 med veiledning stiller krav om, skrev Norges vassdrags og energidirektorat i sin konklusjon i saksfremlegget for formannskapet i Gjerdrum i desember 2014.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom også med innsigelse på samme grunnlag som NVE, skriver NTB.

Begge innsigelsene ble senere trukket etter at kommunen i samarbeid med et konsulentfirma angivelig gjennomførte fysiske prøvetakinger i og utenfor planområdet og også sammenstilte tidligere NGI-undersøkelser med egne funn, ifølge VG.

Kommentar

Utfra det som kan pusles sammen til nå, virker det som om visse økonomiske og kommunaltpolitiske interesser har presset på for å få gjennomført en utbygging i et området som i beste fall var vanskelig å konkludere sikkert om, og som i verste fall var fortsått å være en ren dødsfelle. At advarsler blir «trukket» etter at kommunen hyrer inn et privat konsulentfirma for å gjøre separate vurderinger, ringer en alarmbjelle i ørene på folk som vet hvordan man kan få et byråkrati til å snu.

De fleste av oss stoler på at vi i Norge har et system av ansvarlige aktører som sikrer at vi lever og bor trygt, slik at husene vi kjøper bokstavelig talt ikke står på leirføtter. Men den vurderingen er åpnebart moden for å forkastes. Jeg er ingen geolog eller kommuneplanlegger, men det synes åpenbart at det ikke er tvingende nødvendig i Norge å bygge boliger på kvikkleiregrunn i øverste risikoklasse. Og det har åpenbart ikke skortet på advarsler om dette konkrete området.

I 2008 var det hydrologen Steinar Myrabø som advarte i lokalavisa under overskriften «Frykter alvorlig ras»:

– Jeg advarte kommunen om at det kunne bli erosjon og at hele området kunne rase ut, sier han til NRK nå.

Som respons sier ordfører Anders Østensen (Ap) at Gjerdrum kommune alltid har vært opptatt av å følge faglige anbefalinger fra NVE og NGI.

– Vi kommer til å snu alle steiner og gå gjennom saken, eventuelt for å finne ut om noe i Nystulia burde ha vært gjort annerledes, sier ordføreren.

At han ikke allerede nå ser at noe – et eller annet – burde vært gjort annerledes når en avgrunn har åpnet seg over flere hundre meter og ti personer dessverre må antas å være omkommet og titalls hus er ødelagt, vitner om en instinktiv ansvarsfraskrivelse som neppe kommer til å endres selv etter denne hendelsen.

Politiet sier at de har startet etterforskning. Vi får håpe de faktisk går inn for å se om noen kan holdes ansvarlig for disse undøvendige dødsfallene. For unødvendige er de. Det måtte ikke bo folk i Nystulia over leirgrunn i fareklasse 5.

Så hvorfor gjorde det likevel det? Det er ingen tvil om at disse husene ikke skulle vært bygget. Det er bare et spørsmå om om hvorfor det likevel skjedde.

Hvem er ansvarlig?

