– Vi ønsker ikke å si noe om kjønn eller alder. Dette er fremdeles veldig ferskt, og vi fortsetter å jobbe intensivt i området, sier innsatsleder Roy Alkvist på en pressebrifing ved 15.10-tiden.

Vedkommende ble funnet i skredområdet cirka klokka 14.30, opplyser politiet i en pressemelding. De pårørende er ennå ikke varslet, sier Alkvist, som ikke vil kommentere funnet ytterligere.

– Det er mange mennesker som er berørt av denne tragedien. Folk som har mistet hjemmene sine, alt de eier og antakeligvis familiemedlemmer. Det er fortsatt mange som savner sine kjære, sier Alkvist ifølge NTB.

Tro på overlevende

Samtidig som den døde personen ble bekreftet funnet, sier helsevesenet at de har trappet opp bemanningen for å kunne ta imot eventuelle overlevende. Innsatsleder helse Bjørn Nuland sier at de fremdeles har tro på å finne overlevende drøyt to og et halvt døgn etter skredet.