Det er første gang siden 1947 av Norge har hatt under 100 dødsfall i trafikken.

I 2020 døde 95 personer i trafikken, av det var det hele 82 prosent menn.

– Antallet omkomne har ligget relativt stabilt rett over 100 de siste tre årene, og er nå endelig under 100, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk til NTB.

– Likevel har vi en lang vei å for å nå nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Da er vi avhengig av fortsatt politisk handlekraft.

Han forteller at kvinner blir stadig sikrere trafikanter. Men han legger til at det er blant godt voksne menn at det er behov for endringer av holdninger og atferd på veien.

