På Resett snakkes det mye om fake news i forhold til Donald Trump, men i Norge har vi dessverre fått et skremmende eksempel på fake news i forbindelse med det fatale jordskredet i Gjerdrum.

Vi har nå i over et døgn blitt foret med nyheter om at vi har verdens beste redningstjeneste, med bilde av splitter nye redningshelikoptre lysende over skredområdet etter overlevende. Statsminister Erna Solberg roser de såkalte førstelinjehjelperne, dvs. politi, ambulanse og brannmannskaper, og media viser bilder av de som stresser rundt med blålys alle veier.

Men hva er realitetene? Sannheten er at offentlige fagforeninger forbyr offentlige ansatte å sette egne liv og helse på spill for å redde andre. I utgangspunktet høres det fornuftig ut, men hva betyr det egentlig? 22. juli viste hvor ekstremt det kan bli. Der så vi to betjenter med flotte hestehaler og maskinpistoler hindre ambulansepersonell å ta seg ned til kaia for å hjelpe overlevende fra Utøya. Imens kjørte sivile i skytteltrafikk med båter for å plukke opp skuddskadde ungdommer fra vannet. Istedetfor å rydde opp så har politiet blitt enda verre med årene hva tapperhet angår. De såkalte førstelinjene er så feminisert at det er bare å håpe at man aldri havner i en situasjon hvor man trenger akutt hjelp, og hvor redningen forutsetter heltemot fra redningsmenn, eller skal vi si redningspersoner.

Hva betyr denne feigheten i praksis? Det betyr at respekten for menneskeliv blir mindre. Man ser det allerede i intervjuer på msm fra rasområdet. Beboere som gråter over katten sin, og så blir minnet om at det er savnede personer i raset. Jaja, synd på de også selvsagt. Elie Wiesel, fredsprisvinner og overlever fra Holocaust, sa at det verste med menneskene var ikke all ondskapen fra nazistene, men alle de som snudde seg vekk, og lot som ingenting.

I Norge er det motsatt, vi hyller istedet feigheten. MSM framstiller det som heroisk når blålysene raser forbi, når realiteten er at det eneste de kjører til er en parkeringsplass for å prate skit med hundrevis av andre “helter”. Et titalls mennesker er forsvunnet i et leirras og uniformene på hestehaleheltene våre er alle skinnende rene. Å tenke på at det kan være overlevende som ikke får hjelp i rasområdet fordi man har feige redningsledere er grusomt å tenke på.

Godeste redaktør Lurås liker å si at mot er smittsomt, men det er dessverre også feighet. Norge er blitt så feminisert og avmaskulinisert at vi hyller de som er feige. Til og med redningshelikopterne er feminisert med navnet SAR Queen. Hvorfor ansetter vi f.eks. brannkonstabler som ikke klarer å løfte en voksen mann? Ambulansepersonell som må være fire personer for å løfte en båre, politikonstabler som ikke klarer å bryte opp en slåsskamp? Sannheten er at sannheten tåler ikke dagens lys. Derfor er Resett viktig. Vi tør å si fra der andre medier jatter med for å bli populære. Mot er smittsomt, men det betinger modige ledere. I Norge er de en forsvinnende rase.

