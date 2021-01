annonse

Kongressen i Washington D.C. har overkjørt president Donald Trumps veto mot forsvarsbudsjettet.

Dette ble klart etter at et tilstrekkelig stort flertall i Senatet avviste presidentens veto. Budsjettet er på 740 milliarder dollar.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, oppfordret sine partifeller til å godkjenne budsjettet, til tross for vetoet.

– For de tapre menn og kvinner i det amerikanske forsvaret er det ikke et alternativ å svikte. Når det er vår tur til å verne om dem, er det ikke et alternativ for oss å svikte. Jeg ber derfor mine kolleger støtte denne loven enda en gang, sa McConnell tirsdag, ifølge Reuters.

Trump er misfornøyd med at budsjettet ikke innebærer fjerning av en lov som gir sosiale medier som Facebook og Twitter rettslig vern, og han er også sterkt imot at ti militærbaser som er oppkalt etter sørstatsgeneraler, skal skifte navn.

