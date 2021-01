annonse

annonse

Mark Twain sa at det var tre former for løgn: løgner, fordømte løgner og statistikk. Afshin Ismaeli og John Hultgrens reportasje fra den delen av Syria «som blir styrt av kurdere», i Aftenposten 28. desember benyttet seg ikke av statistikk.

Men den benyttet seg desto mer av en form for løgn som Twain glemte: «lying by omission», som det heter på engelsk, eller å lyve med utelatelser på norsk. Ja, for når utelatelsene er grove og systematiske år etter år, skaper de til sjuende og sist en løgn. Dette dreier seg om utelatelser som:

1) Syrias regjeringsstyrker deltar i kampen mot IS, sammen med blant annet Russland, Iran og Hizbollah. Ikke bare det, men deres kamp mot IS er konsekvent mens Vesten kun bekjemper IS i den grad IS hindrer USA/NATO og de såkalte sjølstyremyndighetenes (kurderes) kontroll over oljerike områder av nordøst-Syria. Sannheten er videre at Tyrkia/USA/NATO i 2014/15 uhindret lot titusenvis av IS-krigere og krigsmateriell til disse passere over grensen til Syria. Hvis det er forenlig med å bekjempe IS lurer jeg på hvordan kapitulasjon for IS ser ut.

annonse

Les også: Hvordan kan vi reise oss?

Når Aftenposten både tier om dette og at Syrias regjeringsstyrker er i daglige kamper mot IS den dag i dag skaper avisen en løgn som går ut på at det kun er «vi», Vesten, og kurderne som bekjemper IS. Dette er helt i tråd med USA/NATOs propaganda, så Aftenposten er en god tjener for disse. Og helt i tråd med det faktum at Aftenposten på lederplass har støttet krigen mot Syria. Hvis Norge/Vesten hadde ment alvor med krigen mot IS hadde de naturligvis alliert seg med Syria og Russland, som fører denne krigen uten å skjele til andre hensyn, rett og slett fordi IS, i likhet med bl.a. USA, er okkupanter. Og terrorister. Så det beste man kan si om Norge/Vestens såkalte krig mot IS er at den er halvhjertet.

2) Aftenposten utelater å rapportere fra den regjeringskontrollerte delen av Syria, den delen av Syria der oppslutningen om presidenten og myndighetene er stor, der hvor over 90 % av syrerne bor. Denne utelatelsen fører til at Aftenpostens lesere ikke får kjennskap til perspektivene til flertallsbefolkningen, perspektiver som snur hele forståelsen av krigen på hodet. Utelatelsene bidrar mye til forvrengningene nevnt i 1). Og det er typisk at Aftenposten på den ene siden bruker negative karakteristikker av Syrias myndigheter og allierte Iran og på den andre siden nøytrale/positive uttalelser om Vestens rolle og sjølstyremyndighetene. Særlig sistnevnte tegnes med stor sympati og medfølelse.

annonse

Aftenposten er ikke aleine om forvrengninger av denne typen. Men det bør være en mager trøst, og særlig for Norge som nasjon. For det viser hvor store ensrettingen av norske medier er. Ja, til og med Klassekampens dekning er til tider helt på linje med hva USA/NATO, Saudi, Israel og andre krigførende ønsker seg.

3) Sanksjonene mot Syria, som føres av Norge og mer enn 60 andre land og som har drept syrere siden 2011. Jfr blant annet en rapport til FN i 2016 som Aftenposten også fortier.

4) Aftenposten tier også om at det er sterk lokal motstand mot USAs okkupasjon også i de okkuperte områdene.

Som om ikke disse fire punktene er nok inneholder også Aftenposten/NTBs såkalte faktaboks flere «fordømte løgner», for igjen å sitere Mark Twain. Som 5) den for lengst skandaliserte påstanden om at krigen begynte med «fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad». For det var vold/drap i demonstrasjonene helt fra begynnelsen av og “demonstranter” var allerede væpnet og trenet av bl.a. USA. Derfor er det også usant å påstå at «opposisjonen» først «etter hvert» grep til våpen. Begrepet «borgerkrig» er dermed også misvisende, men det tjener krigen mot Syria, som Aftenposten støtter, samt at det kamuflerer Vesten og Norges medvirkning i krigen. Dette bør Aftenposten vite etter nesten ti år.

6. «Faktaboksens» påstand om at USA i oktober 2019 trakk ut sine styrker fra Nord-Syria er også usann, da USA fortsatt har flere hundre soldater der. Aftenpostens artikkel 28. september kan rett og slett leses som propaganda for fortsatt okkupasjon av nevnte område av Syria, fortsatt krig mot Syria og fortsatt tyveri av Syrias olje.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474