annonse

annonse

Politiet holder fortsatt tilbake fra å sende folk ned i rasområdet, over to døgn etter at skredet startet.

Fredag morgen er fortsatt ti personer savnet.

– Vi driver og gjør klart for at vi skal få inn bakkemannskaper. Vi har ikke gjort det ennå, og håpet er at vi skal få dem inn i dag, sier innsatsleder Ketil Lund til VG.

annonse

Planen er å sende inn gruppen med svenske redningseksperter som har kommet til Gjerdrum, sammen med norske hundeførere.

– Vi har flere å spille på, men vi må tenke sikkerhet, for det er som sagt et farlig område, sier operasjonsleder Lund.

De skal fortsatt ikke grave i rasområdet, men kun søke gjennom overflaten av raset.

annonse

Aksjonen i Gjerdrum har fortsatt status som en redningsaksjon, man søker etter overlevende.

Søket natt til fredag ga ingen funn.

– Letemannskapene har ikke gjort funn. Søket i natt har foregått med droner, sier operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til NTB.

Sent torsdag kveld ble en av hundene som har vært savnet etter skredet funnet i god behold.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474