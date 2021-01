annonse

annonse

Nå kommer automatiseringen av arbeid i et urovekkende tempo. Men hvordan vil samfunnet se ut. Vil arbeidsledigheten gå opp, og det høyt?

– Forskningen spriker i hvor mange jobber som anslås å automatiseres bort, de verste prognosene peker mot at om 20 år vil 30-50 prosent av jobbene være tatt over av maskinene, sier NTNU-forsker Roger Andre Søraa til Nettavisen.

Les også: Roboter erstatter stadig flere – 36 millioner kan rammes i USA

annonse

Han forsker på automatiseringen av arbeidslivet, og sier at der automatiseringen vil komme er i helsesektoren, byggesektoren, og salg- og serviceyrker.

– Automatiseringen vil fortsette nådeløst. Teknologiske framskritt er ustoppelige, og det kan også gi enorme fordeler. Spørsmålet er hvordan vi tar det i bruk, sier Trond Andresen, han er førsteamanuensis ved institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU.

Han sier vi må også finne ut hvordan vi skal bruke «overflødig» arbeidskraft. Det vil skape et problem om mange blir arbeidsledig.

annonse

McKinsey sier det er en sammenheng mellom de jobbene som er berørt av virusutbruddet og de som vil bli automatisert. Det er de manuelle og ufaglærte jobbene. Slik som lager og butikk. 600.000 er idag ansatt i salg- og service og butikk, det har lenge vært den vanligste jobben. Men nå har de begynt med selvbetjente kasser, og snart kommer roboter på lageret.

Les også: Roboter skal få autorisasjon som finansrådgivere

Dernest vil robotene ta over for telefon, regnskap og renhold. Men der kommer de ikke til å skyve mennesket helt bort. Det tar over tidkrevende og manuelle oppgaver. Den kan reparerer bilen og mennesket inspiserer etterpå. Roboter rengjør nok ikke like bra, men det lønner seg økonomisk. I bygg og anlegg vil roboter ta over tunge og farlige oppgaver. I helsevesenet har roboter begynt å kjøre medisiner, den kan også ta heisen.

– Vi bør også bruke automatiseringen til å realisere kortere arbeidsuke og og kortere arbeidsdager, sier Trond Andresen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474