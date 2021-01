annonse

Til tross for protester fra demokratene som vil ha Joe Biden valgt uten motforestillinger, blir det debatt om valgresultatet i Kongressen 6. januar.

I USA velges presidenten gjennom et såkalt «Electoral College», gjennom valgmenn. Den som får flest stemmer i en delstat, får alle statens valgmenn. Man må ha 270 valgmenn totalt for å ha flertall å bli president. Men det er mekanismer på veien, og dersom det er skjellig grunn til å mistenke juks eller det står tvil om hvem som fikk flest stemmer, er det åpning for at Kongressen kan ytre innsigelser mot de valgmennene som delstatene sender.

Og det er det som nå nettopp kommer til å skje. Allerede har et trettitalls av republikanernes omlag 200 delegater i Representantenes hus erklært at de vil reise motforestillinger til en eller flere av vippestatenes valgresultater. Det gjelder Pennsylvania, Georgia, Michigan, Nevada, Arizona og Wisconsin. Kilder har sagt til CNN at de tror så mange som 120 av republikanerne til slutt kommer til å reise motforestillinger.

Reglene er imidlertid slik at det må reises motforestillinger til en delstat fra minst en representant i begge kamre i Kongressen, man trenger altså også at minst en av de 100 senatorene også reiser motforestilling.

Men også det ser ut til å bli en realitet, siden senator Josh Hawley har annonsert at han også vil gjøre det. Han sier i sin begrunnelse at han gjør det «for å sette fokus på de delstatene, ikke minst Pennsylvania, som har unnlatt å følge sine egne valglover så vel som den ekstraordinære innblandingen fra Big Tech-monopolene i valget.»

Millions of voters concerned about election integrity deserve to be heard. I will object on January 6 on their behalf pic.twitter.com/kTaaPPJGHE — Josh Hawley (@HawleyMO) December 30, 2020

Kongressen sitter i utgangspunktet samlet i de to kamrene og vurderer hver delstats valgmenn. Hvis minst en representant i hvert kammer reiser motforestillinger, trekker hvert kammer seg tilbake separat og debatterer valgresultatet i gjeldende delstat i to timer. Deretter stemmer de over motforestllingene. Det kreves flertall i begge kamrene for at motforestillingene skal tas til følge og valgresultatet i delstaten forkastes.

Siden det er seks delstater det er varslet motforestillinger ved, kan prosessen potensielt vare i 12 timer. Demokratene har flertatt i Representantenes hus, så det regnes som helt usannsynlig at valgresultatet i noen av delstatene vil forkastes. Den republikanske lederen for Senatet, Mitch McConnell, har også oppfordet sine kollegaer til å ikke reise motforestillinger, men det har altså Hawley indikert at han likevel vil gjøre. Også en håndfull andre republikanske senatorere har indikert at de kan komme til å gjøre det samme, inkludert Ted Cruz.

Men uten flertall for motforestillingene, blir Joe Biden erklært som vinner og overtar presidentembetet den 20. januar.

Demokratenes reaksjon

Demokratene har avvist anklagene om uregelmessigheter og flere har kritisert kampanjen for å reise motforestillinger. Senator Dick Durbin sammenlikner det med et fånyttes forsøk på å «ule mot månen».

– Dette kommer ikke til å bli tatt seriøst og ei heller burde det, sier han på Twitter.

The political equivalent of barking at the moon. This won’t be taken seriously, nor should it be. The American people made a decision on November 3rd and that decision must and will be honored and protected by the U.S. Senate and House of Representatives. https://t.co/eTGjg3C7NL — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) December 30, 2020

– Hykleri

Men republikaneren peker på sin side på at demokratene har brukt samme konstitusjonelle mekanisme ved alle tre anledninger hvor en republikansk president ble valgt bare de siste tjue år.

Både i 2000 og 2004 med George W, Bush og i 2016 med Donald Trump var det demokratiske representanter som reiste motforestillinger mot valgresultatet. Og i 2004 var det representanter i begge kamre som dermed tvang frem en debatt over to timer over resultatet i Ohio, skriver Fox News.

De skriver også at den samme Durbin den gang hyllet senatoren som reiste motforestillingene:

– Noen kan kritisere vår kollega fra California for å føre oss inn i denne korte debatten, men jeg takker henne for å gjøre det fordi det gir delegatene en mulighet for å ha en tverrpolitisk gjennomgang av utfordringen med valget ikke bare i denne delstaten, men i mange delstater, sa Durbin den gang.

Men nå ønsker han altså ingen debatt.

