annonse

annonse

Mona Juul er gift med Terje Rød-Larsen, hun er Norges FN-ambassadør. Nå tiltrer hun jobben som Norges representant i FNs sikkerhetsråd. Norge har brukt minst 30 millioner kroner for plassen skal sitte der i to år.

Hva Juul konkret skal utføre er uklart. Hun selv sier at hun skal gjøre sitt beste, men hva det går ut på virker usikkert.

Les også: Fem spørsmål om Terje Rød-Larsen som skattebetalerne fortjener svar på

annonse

– Det er i norsk interesse at det flernasjonale samarbeidet fungerer. Det er vi helt avhengig av, som et lite land. Kriger og konflikter i dag skjer ikke isolert, men får globale konsekvenser også for Norge. Kampen mot terror er et eksempel på det, uttaler Norges representant i Sikkerhetsrådet til VG. På spørsmål om hva vi får igjen for å ha henne der svarer hun følgende:

– Det er ingen land som kan løse de problemene som vi står ovenfor nå alene, med tanke på pandemi, klima, krig og konflikt. Vi får rettet oppmerksomheten mot hva som er viktig for Norge. Vi har større tyngde, og vi har en arena hvor vi blir lyttet til.

Les også: Nepotisme og korrupsjon i Utenriksdepartementet

annonse

– Vi får et enda sterkere globalt nettverk, noe som er positivt for norske interesser.

Juul føler seg ganske trygg på at vi har en konsekvent utenrikspolitikk som det er bred enighet om i Norge, og hun er stolt og veldig ydmyk å få lov til å være med å fronte den politikken i sikkerhetsrådet. Men hun understreker at dette er ikke noen enkvinnesjobb.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474