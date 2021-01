annonse

Etter virusutbruddet falt etterspørselen etter olje, noe som resulterte i et prisfall. Men nå som vaksineringen starter, kommer også økonomien seg på beina. Det gjør også oljeprisen.

– Har vi sett 60 dollar fatet for siste gang? Absolutt ikke! Har vi sett 70 dollar fatet for siste gang? Absolutt ikke!, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB til Finansavisen, og legger til:

– Vi vil se en akselerasjon i oljeetterspørselen i andre halvår 2021. Som regel er dette en ganske positiv driver for oljeprisen. Jeg tror vi kommer til å se oljepriser over 60 dollar fatet da.

Schieldrop mener at vi har ikke sett 70 dollar fatet for siste gang. Han spår at verdens oljeetterspørsel vil stige til nye rekordhøye nivåer. I 2019 gikk oljeetterspørselen for første gang over 100 millioner fat per dag. Så kom virusutbruddet, og etterspørselen falt til 91,2 millioner fat. Men IEA anslår at etterspørselen i 2021 vil bli på 97,1 millioner fat, og i 2022 vil etterspørselen innhente 2019-nivået.

– Absolutt! Vi kommer tilbake til 100 millioner fat, og mer! Verdens befolkning øker kraftig hvert eneste år. I tillegg øker fortsatt oljekonsumet per innbygger, sier Schieldrop, og fortsetter:

– Når vaksineringen er godt i gang og verdensøkonomien blir normal igjen, går vi lett forbi det tidligere toppnivået. Basert på den siste rapporten fra Bloomberg New Energy Finance, ser ikke de en topp i etterspørselen før i 2035. Det synes jeg er en ganske fornuftig spådom, sier han.

Han tror vi vil se en akselerasjon i etterspørselen i andre halvår 2021, og at vi kommer til å se oljepriser over 60 dollar fatet da.

