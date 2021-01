annonse

Det er tristeste er å konstatere at i starten på valgåret 2021, så er foreløpig ikke viljen til å snakke sammen og samarbeide med meningsfeller som overordnet vil sette Norge først i sitt politiske virke- god nok. Her vil Demokratene bidra til samarbeid og endring.

Jeg vil derfor her og nå komme videre ved pånytt å invitere alle gode krefter, personer, lister og partier som vil sette det norske folk og Norge først – til et helt nødvendig samarbeid om å komme frem til en politisk plattform i god tid før stortingslistene – skal bli innlevert senest den 31. mars, for å stille lister i hele Norge til det historisk viktige stortingsvalget i 2021.

Om vi som ønsker å sette Norge først i politikken forsetter å bruke tid på “klaging og sutring” på hver andre som sier NEI til: Migrasjonsavtalen, EU, EØS, Schengen, bompenger, kabotasje, Acer, Vindmøller/turbiner, grunnløse asylsøkere, globalisme, bedre trygder for flyktninger enn nordmenn. Så vinner dessverre globalistene på stortinget og i regjeringen – stortingsvalget i september. Dette bare for å nevne noen viktige saker for Norge der stortingspartiene og regjeringen svikter det norske folk.

Samtidig har vi heldigvis i Norge personer, lister og partier som setter det norske folk og Norge først når de sier ja til: Selvstendighet, folkeavstemninger, kutt i bistand, ytringsfrihet, norske arbeidere, trosfrihet, norske sjøfolk, levelige pensjoner for nordmenn, gratis kreftmedisin. Listen på JA-saker er selvsagt større enn dette, men dette er etter min mening en god start for alle oss som ønsker og sette Norge først, eller?

