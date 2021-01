annonse

annonse

Representantenes hus bllir «woke».

I nye regler for Representantenes fjerner man ord som «far», «mor», «datter», «bror» eller «søster», «søskenbarn», «nevø», «niese», «ektemann», «kone», «svigerfar», «svigermor», «svigersønn», «svigerdatter», «svigerbror», «stefar», «stemor», «stesønn», «stedatter», «stebror», «halvbror», «halvsøster» og de kjønnede begrepene «grandson» og «granddaughter» (barnebarn).

I stedet vil man bruke kjønnsnøytrale ord som «forelder», «søsken», «svigerforeldre“ og liknende.

Nancy

Pelosi, der demokratene har flertall.

Reglene ble lagt frem av Speakeren i Representantenes hus, demokratenRepresentantenes hus er et av to kamre i den amerikanske kongressen, det andre er Senatet. Det velges for to år av gangen og består av 435 representanter, fordelt på delstatene på grunnlag av folkemengden, i motsetning til Senatet der alle delstater har to representanter uavhengig av folketall.