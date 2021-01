annonse

– Vi var ikke godt nok forberedt. Det er klart at det var opphetet.

– Det er veldig mye av 2018 jeg ville ha gjort annerledes. Det handler om prosessene, for vi var ikke godt nok forberedt. Det er klart at det var opphetet. Vi var under et enormt press, og det preget oss, men jeg opplevde likevel at vi ville hverandre vel, sier Knut Arild Hareide til avisa Dagen.

Han får følge av sin partileder, som trakk det lengste strået i drakampen mellom de to, da de kjempet om partiet skulle velge borgerlig eller sosialdemokratisk side i politikken.

– Det er ting jeg av og til tenker på som jeg burde ha gjort annerledes, og jeg lærte veldig mye gjennom den prosessen, sier han.

KrF kjemper for tiden med å holde seg over sperregrensen på meningsmålingene før stortingsvalget i 2021. Om partiet ikke lykkes med dette risikerer man å sitte med kun mandater fra det tradisjonelle bibelbeltet, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.

