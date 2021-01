annonse

Da tiltrer Terje Rød-Larsens kone Mona Juul sitt sete i FNs Sikkerhetsråd. Den plassen har kostet Utenriksdepartementet 34 millioner kroner.

Hun skal sitte der i to år for den prisen. De andre nye medlemmene er India, Irland, Kenya og Mexico.

Statsminister Erna Solberg uttaler Norge kan bruke sin erfaring fra fredsdiplomati til å bygge broer og finne løsninger, skriver NTB.

– Vi skal prioritere saker der Norge har særlige fortrinn.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ser også for seg å sette klimarelaterte sikkerhetstrusler på agendaen.

– Klima og konflikt henger sammen, og klimaendringer forsterker ofte underliggende konflikter, sa Eriksen Søreide i en redegjørelse til Stortinget i desember.

– Vi vil bidra til at faktabasert informasjon om hvordan klimaendringene er relevante for konflikt i det enkelte land, blir en del av premissgrunnlaget for rådets beslutninger, sa hun og påpekte at ikke alle rådets medlemmer anerkjenner at det fins en sammenheng mellom klima og sikkerhet.

