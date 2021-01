annonse

Vel 50.000 av Moskvas 12 millioner innbyggere har tatt COVID-19-vaksine. Samtidig meldes det inn 25.000 nye smittetilfeller hver dag.

11. august 2020 kunne Russland melde å ha godkjent verdens første COVID-19-vaksine, som ble gitt navnet Sputnik V. Samtidig ble det kunngjort at et tjuetalls land hadde bestilt over en milliard vaksinedoser.

I andre del av desember gikk massevaksinasjonen i gang, og omfattet i første runde syke og eldre samt utsatte yrkesgrupper som leger, sykepleiere og lærere. Både russiske borgere og utlendinger med oppholdstillatelse har kunnet søke.

Russerne har imidlertid ikke gått mann av huse for å la seg innpode. I Moskva har vel 50.000 av metropolens 12 millioner innbyggere mottatt Sputnik V. Ved nyttår hadde 100.000 personer søkt om vaksinasjon, ifølge borgermester Sergej Sobjanin. Spørreundersøkelser tyder på at fire av ti russere planlegger å ta Sputnik V.

Daglig rapporteres det inn rundt 25.000 påviste smittetilfeller i Russland, og landets samlede forekomst er nå oppe i 3,2 millioner smittetilfeller. Det er utført over 91,5 millioner COVID-19-tester i landet, ifølge regjeringsnettstedet СтопКоронавирус.рф.

Til sammenlikning var det daglige smittetallet 300 før Moskva innførte portforbud 30. mars, før smittekurven flatet ut etter en topp på 11.700 tilfeller 11. mai. Da portforbudet ble opphevet 9. juni var smittetallet nede på 8.600 daglige tilfeller.

Foruten pandemien har russiske myndigheter måttet hamle opp med det som de påstår er desinformasjon om COVID-19 og den tilhørende vaksinen, herunder historier i sosiale medier og falske ukaser som formelig spres like raskt som viruset.

På nettstedet CoronaFake.ru har myndighetene blant annet imøtegått en mobilvideo som løper som en farsott i sosiale medier. Videoen viser paramedisineren Marina som filmer seg selv mens hun angivelig avslører at kombinasjonen av Sputnik V og legemiddelet Nimbex er dødelig samt at russiske myndigheter er klar over dette.

Nyttårsaften var barer og restauranter i Moskva stengt fra klokken 23. Dessuten ble Den røde plass lukket for publikum fra klokken 18. Men listige russere, som er vant til å omgå byråkratiet, fant andre måter å stime sammen på.

Løsningen ble å sette opp turbusser. Disse rullende partylokalene kjørte rundt i den russiske hovedstaden, og stanset underveis for å la passasjerene stige av og beskue fyrverkeriet. I bussene samlet både skyldfolk og fremmede seg og skålte i snaps og mineralvann. Bussens sjåfør var gjerne utkledt som Fader Frost – en blå utgave av julenissen – mens vertinnen tilsvarende bar Snejomfruen-kostyme.

I sin nyttårstale bad president Vladimir Putin sine landsmenn om å vise samhold nå som Russland går inn i sitt andre år med COVID-19. Putin har gjentatte ganger avvist at det er ønskelig med ny nedstengning av landet. Isteden satses det på begrensede og målrettede tiltak der hvor smittevernbehovet er aller størst, ikke minst i Metropolitén, som med 2,5 milliarder reisende i året er Europas travleste t-banesystem.

Til russisk fjernsyn sa Moskvas borgermester på nyåret at pandemien bare kan stanses med flokkimmunitet via vaksinasjon, da folk ellers vil være «syke for alltid», skriver nyhetsbyrået TASS. Samtidig har Putin understreket at det skal være frivillig å la seg injisere.

