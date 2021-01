annonse

Guvernøren i California kansellerte den årlige festivitasen «Rose Parade» 1. nyttårsdag som ledd i de inngripende COVID-19-restriksjonene i delstaten. Som svar arrangerte Trump-tilhengere sin egen «Patriots Rose Parade» i stedet.

I California har man hatt noen av de mest drakoniske nedstengningstiltak i hele USA under ledelse av den demokratiske guvernøren Gavin Newsom. En rekke personer har bestemt seg for å emigrere fra delstaten, inkludert den superpopulære podkast-verten Joe Rogan. Han har flyttet til Austin, Texas.

Restriksjonene blir også gitt skylden for at de store selskapene Tesla, Hewlett-Packard and Oracle har flyttet deler av sin virksomhet ut av California.

Restauranter er stengt ned, og Fox News rapporterer om en bølge av misnøye i delstaten. Det er daglige protester og en kampanje for å få avsatt guvernøren.

Den årlige Rose Parade-feiringen i bydelene Pasadena i Los Angeles gir hvert år en boost på 200 millioner dollar til økonomien, men altså ikke i år.

Mer enn 600 biler deltok i protestfeiringen «Patriots Rose Parade». Mange stilte i typisk amerikanske pick-up-trucks og hadde amerikanske flagg synlige sammen med Trump 2020-flagg og andre bannere. De kjørte ned den samme veien som Rose Parade pleier å ta.

Her kan man se videoer fra feiringen.

Car Trump Rally replaces the annual New Year’s Day Rose Parade on Colorado Blvd. Pasadena, CA pic.twitter.com/2DfwLxzYH7 — Water Fox Gónon (@WaterFoxGonon) January 1, 2021

Instead of the 🌹 Rose Parade, Pasadena had a Trump Parade today.🇺🇸 pic.twitter.com/LbYClXZ6fQ — Crystal Rose (@GetThis) January 1, 2021

Men ikke alle var like støttende. Her er det en tilskuer som kommer med ukvemsord til paradedeltakerne.

