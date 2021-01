annonse

Europa har kommet i gang med vaksineringen mot koronaviruset langt tregere enn andre land. Biontechs toppsjef skylder på EU og at mange land skal si sitt.

Financial Times skriver at de europeiske landene er under hardt press på å få opp tempoet i vaksinasjonsprogrammet. Verden er i gang med den mest omfattende vaksineringen noensinne, men det skjer i varierende tempo.

Land som Israel og Storbritannia har vaksinert 1 million hver. Før nyttår kom det 35.000 doser til Norge, mens det er ventet at 40.000 doser skal komme i ukentlig i ukene etter nyttår. Israel har en befolkning på nesten 8,8 millioner, mens Norge har 5,4.

Norge får sine vaksiner gjennom blant annet EU.

Mener EU har kommet dårligere ut

– Prosessen i Europa går helt klart ikke så fort og rett fram som i andre land. Det er delvis på grunn av EU der medlemsstatene skal si sitt. I forhandlinger kan ting ta tid, sier Ugur Sahin, toppsjef i Biontech til magasinet Der Spiegel.

Han mener også EU har kommet dårligere ut av vaksinekampen ettersom det er blitt satset på flere hester, og blitt lagt inn forhåndsbestillinger fra flere selskaper som ennå ikke har fått sine vaksiner godkjent for bruk i EU.

– Det har helt tydelig vært en holdning om at «vi kommer til å få nok, ting blir bedre og vi har dette under kontroll», sier Sahin.

– Europa ligger flere måneder bak

Svenska Dagbladet skriver at analyseselskapet Airfinity varsler at EU ligger flere måneder etter land som USA, Storbritannia og Israel.

– Det er fordi EU har kjøpt inn for få doser av de vaksinene som nå rulles ut, sier Airfinitys grunnlegger Rasmus Bech Hansen til avisen.

Analyseselskapet advarer mot at Sverige kanskje ikke er ferdig med vaksineringen av de store massene før i september.

Det tror ikke Richard Bergström, den svenske vaksinekoordinatoren, på. Han mener Sverige vil komme i mål i sommer.

– EU har vært mer tilbakeholdne enn andre med å rapportere hvor mange vaksiner vi har og når de skal leveres, mens andre land har vært mer optimistiske, og det fører til feilaktige slutninger, sier Bergström til Aftonbladet.

– Alle skal få

Det tyske selskapet har sammen med Pfizer har utviklet vaksinen som er tatt i bruk blant annet i Norge.

I Frankrike er kritikken særlig sterk. Det var kun satt et par hundre doser, viste statistikken nyttårsaften. Det står i kontrast til Storbritannia på den andre siden av kanalen. Landet står utenfor EU, og har vaksinert i et helt annet tempo.

Det ble også tema i president Emmanuel Macrons nyttårstale.

– Vi kan ikke la tregheten feste seg. Alle franskmenn som vil bli vaksinert, må få anledning til det, sa Macron.

– Vi får snart opp farten

Frankrike har besluttet å åpne urbane vaksinesentre i starten av februar.

– Vær ikke i tvil, vaksineringskampanjen vil snart få opp farten, sier helseminister Oliver Veran.

Franskmennene ser imidlertid ut til å tvile. På kvelden første nyttårsdag ble regjeringens talsmann Gabriel Attal pepret med spørsmål om hvorfor det tar så lang tid.

– Vi kommer ikke til å bedømme en vaksinasjonskampanje som skal vare i seks måneder etter bare et par dager, sa Attal ifølge AFP.

Også i Tyskland har det kommet kritikk mot tempoet i vaksineringen. Der hadde 165.000 fått første dose første nyttårsdag. Tyskland forventer å få 2,68 millioner doser innen februar. Vaksinen gis i to doser, så det tilsvarer vaksiner til like over 1,3 millioner av drøyt 83 millioner tyskere.

Langer ut mot helseministeren

Tysklands helseminister Jens Spahn ber befolkningen være tålmodig, og sier det er vanskelig å få tilgang på vaksiner for alle verdens land. Han sier det snart vil løse seg.

Lars Klingbeil, generalsekretær i opposisjonspartiet Sosialdemokratene, anklager imidlertid Spahn og sier han har ansvaret for at det går så tregt.

– Ministeren har hatt flere måneder på seg til å planlegge starten av vaksineringen. Og han har også fått alle fullmakter som trengs for å gjøre det, sier Klingbeil.

I Danmark har litt over 30.000 fått sin første vaksinedose foreløpig, blant dem dronning Margrethe. I Polen vekker det oppsikt at kjendiser fikk vaksinen av et universitetssykehus nyttårsaften. Det blir ikke godt tatt imot i et land der det er et stort behov for å vaksinere helsepersonell, og få vaksinedoser tilgjengelig, skriver nyhetsbyrået PAP.

– Vi skal gjennomgå om reglene er fulgt, sier landets helseminister Adam Niedzielski.

