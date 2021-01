annonse

annonse

TV 2 hyller et voldsangrep som er blitt delt på sosiale medier.

Videoen TV 2 har publisert har sirkulert på sosiale medier, og har blitt delt av en rekke tilhengere av den venstreradikale gruppen Black Lives Matter.

Voldsvideoen viser en svært beruset hvit mann krangle med en svart mann. Det er uvisst hvorfor de begynte å krangle. Den hvite mannen skal ha omtalt den svarte mannen som klovn og «nigga».

«Dritmorsomt»

I videoen liker ikke den svarte mannen å bli omtalt som «nigga». Etter krangling frem og tilbake gikk han til angrep med flere slag mot hodet til den hvite mannen som kunne endt med drap.

TV 2 har nå delt den med sine egne lesere der de skriver at voldsmannen blir «hyllet i sosiale medier». TV 2 har konkludert med at mannen som blir slått flere ganger i hodet er rasist og at han fikk som fortjent.

TV 2 har også delt en Twitter-melding der en mann skriver at han «driter på seg ut av latter». Det var med andre ord ekstremt morsomt at den hvite mannen ble slått flere ganger i hodet.

«Reaksjonen og videoen har i etterkant blitt hyllet og delt av flere kjente personer, deriblant artisten Snoop Dogg og tidligere basketballspiller, Rex Chapman», skriver TV 2.

Black Lives Matter

TV 2 unnlater å skrive i artikkelen at flere reagerer på voldsbruken. En svart mann som kaller seg selv «Tony M» i kommentarfeltet mener det var helt unødvendig å denge løs på mannen.

– Mannen var åpenbart beruset, og ikke en trussel. Det var ikke nødvendig å bruke vold, skriver mannen.

Andre er enig og sier at begrepet «nigga» ofte blir brukt av hvite personer med identitetskrise.

He didn't even say the N word. The N word is a hard r, he's saying nigga. White guys with a racial identity crisis have been around forever saying this.

— retardedvelociraptor (@retardedveloci1) January 1, 2021