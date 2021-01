annonse

annonse

Statsminister Erna Solberg blir hyllet av venstreorienterte etter nyttårstalen som ble sendt på NRK.

Solberg er partileder for partiet Høyre, et parti som selv hevder de er «konservative» og på høyresiden i norsk politikk.

Likevel har mange et inntrukk av det er mange i Norge, inkludert journalister, som tilhører venstresiden, som sjelden er kritisk til statsminister Solberg.

annonse

Stemmer Rødt, men liker Erna

Etter at Solberg holdt nyttårstale, var det mange venstreorienterte i NRKs kommentarfelt som synes den var bra.

– Jeg stemmer ikke borgerlig, men dette var en flott og god tale fra statsministeren, skriver én person.

annonse

– Jeg stemmer normalt Rødt, men dette var en av de beste talene fra en statsminister noensinne. Fortsett slik Erna!, skriver en annen.

– Flott tale!! Hilsen én som stemmer SV, skrives det.

Solberg delte talen på sin egen Facebook-side der hun skrev at hun ønsker å skape et «bærekraftig velfressamfunn».

– Her kan du se min nyttårstale. Jeg tror på Norge, og er optimistisk for at vi sammen skal klare å skape et bærekraftig velferdssamfunn, skrev hun.

Coronavaksine

annonse

Erna Solberg snakket mye om raset i Gjerdrum i romjulen, men hun fokuserte også mye på den nye coronavaksinen. Solberg hyllet også samarbeidet med EU i forbindelse med den nye vaksinen.

Solberg har tidligere uttalt at hun håper flest mulig tar vaksinen, selv om flere leger og eksperter har advart mot at godkjenningsprosessen har vært raskt. I nyttårstalen hevdet Solberg at vaksinen er trygg.

I starten av 2021 vil den omfattende vaksineprosessen fortsette i stor styrke. I sin nyttårstale hintet Solberg om flere av «de gode tingene som venter i enden av regnbuen».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474