annonse

annonse

Ditt overfladiske norske «lederskap» og tukling med vår ytringsfrihet og – slik med selve demokratiet – nå mer enn bekymrer oss. Og med tidens virkelighet tildekket og med sensur, samt vi som blir «hat-prat-straffet».

Slik er du på lag med den tyske kansleren Angela Merkel, oppdratt i tidligere Øst-Tyskland. Men hun er sikkert bekvem med sensuren og disiplinen derfra. Vel bekomme. Men Erna Solberg, det ønsker ikke vanlige nordmenn. For vi går ikke i takt slik som tyskerne.

Derimot er vi frimodige og mer som engelskmennene, som nå har kommet seg helt ut av det tysk-dominerte EU. Men vi vil også oppnå frigjøring fra EU. Mens du, latterlig jublende forresten, mente 5 millioner koronavaksiner (kjøpt med våre penger..) var frigjøring. Den korona-nyheten ble «servert» oss av deg, nærmest som en diktator: lukk øynene og la dere vaksinere, alle, for vi vet best. Er det Kina du lyder? I Frankrike vil kun 4 av 10 ta vaksinen. Folk er naturlig skeptiske. Også økende til deg som «panikk-stimulerer» nærmest med politisk diktat. Og sannelig, akkurat det gjelder klimahysteriet også.

annonse

Les også: Den innbilte fortreffeligheten

Men de «knapt-arbeidende» fremmede av deg fremmet, er deg sikkert evig takknemlige? Som elsker og stemmer på deg? Ikke det? Som en dansk rapport nettopp stadfestet: «Ikke-vestlige innvandrerne integreres aldri».

Men uansett, disse dine beskyttede medbringer sensur og annet unorsk og totalitært tankegods direkte hit fra det primitive Afrika. Samt fra andre og tildels ennå mer usiviliserte steder. Dog, er det virkelig din mening at disse/deres identitet skal ha fortrinn over vår norske? Har du tenkt på at din identitet som hvit statsministerens ikke gir deg respekt og fortrinn overhodet?

annonse

Senterpartiets Marit Arnstad påpekte at Norges selvstendighet nå er mindre enn Englands. «De får adgang til det indre markedet og den felles handelen som er ønsket». Men som hun sier, «de slipper å være en del av en dynamisk regelverksutvikling som legger sterke bindinger på de enkelte lands nasjonale politikk». Men det er langt verre enn som så. Det hele koster oss langt mer enn det smaker. Dog, den sta Erna nekter diskusjon, hun har bundet oss til «fremmed-masten» til tross for at hun er av oss betalt for å arbeide til vårt lands beste. I det minste, tilstå oss nå en folkeavstemning – Ja eller Nei – en fri og selvstendig nasjon før det er for sent.

(Var Erna mer intelligent hadde hun for lengst foreslått en reell reforhandling og fått til en langt bedre EØS-avtale. Noe Storbritannia har vist godt mulig. For, hvordan kan molboer være imot en forretningsmessig bedre avtale? Vi har bare å følge i engelskmennenes opptrukne utseilte kjølvann; gjennom tidene vår viktigste og lojale samarbeidspartner).

Les også: Folk er altfor lette å lure

Det var gode Hans Rustad som fikk meg til å ytterligere å reflektere over regjeringens vanstyre og de farlig økende diktatoriske tilstandene i store deler av den vestlige verden. Hans overskrift lød: «Russland vurderer å forby Facebook og YouTube hvis de ikke slutter med sensur». Men Erna som har reist så mye utenlands (på vår bekostning) og som med utenriksministeren har stått på internasjonalt, ja så pengene har sprutet, burde ikke hun personlig rapportere oss tilbake om den globale verdens herligheter? Jeg mener, de begge sverger jo til den høytflyvende globalismen fremfor den jordnære nasjonalismen, som mange av oss alminnelige anser vårt daglige brød. Får vi noe igjen for alle disse milliardene våre, noe vi kan leve av og fra i fremtiden når oljefondet er tømt? Milliardene som synes forduftet i tynn luft uten tellende resultater, til annet enn skamfullt politisk selvskryt? Ja, er det denne eksersisen som kalles moderne magi og økonomi? Eller hokus pokus?

I ytringsfrihetens navn, enn så lenge, det er min rett å kritisere Erna-regjeringen som bent ut bortreist. Men jeg kan ikke praktisere denne min menneskerett gjennom de statsstøttede mediene grunnet deres subsidie-avhengighet. Som de kvitterer lojalt for ved strengt å holde frimodige folk som meg utenfor. Derfor sier jeg takk og tar ekstra hardt i når de frie gratis-nettstedene aksepter meg, i håp om at jungel-telegrafen deretter tar over. At jeg slik indirekte når langt ut, min ambisjon til alle. Så til dere som leser meg, dersom mine ærlige tanker og argumenter holder mål, vennligst del dem videre med venner og kjente. For vi har sannhet på vår side, nær uansett hva riksmediene trykker. Helt urettmessig har de propagandaen på sin side. Tillatt av politikermassen som ingen forandring ha, for ikke å miste «kjøttbeinene» sine.

Les også: Eliten med Agenda 2030 på brystet – samfunnstilliten er borte

annonse

Landet trenger fredelig revolusjon og forandring senest til neste stortingsvalg. Det hører ingen steder hjemme at en statsminister – eller noen minister overhodet – tillater oss slik korrupt «bløgget» som en fisk halt om bord for salg. Etter 7 år med ansvar kan det konstateres med sorg og smerte at Erna med regjeringen har sviktet nasjonens beste, tafatt mest har ligget på været og overgitt initiativet til EU og andre. Uten pågangsmot til en gang å ha forsøkt å forsere norsk kurs og fordel. Hvilket flere EU land har gjort. Ideologisk har disse svikerne arbeidet for fremmede konstellasjoner og tillatt oss sterkt svinebundet til byråkratene i Brussels, mer enn de fleste EU-land selv gjør. Mens vi er et dyrt betalende EØS-land, uten rett til å sitte ved det bestemmende EU-bordet. Den snilleste piken av alle, som sitter på gangen og «noenlunde» blir orientert etterpå. Som en annen-rangs nasjon med hatten i hånden. Forkastelig, over og ut.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474