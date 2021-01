annonse

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk unngå private besøk i to uker. Skjenking av alkohol blir forbudt. En rekke andre tiltak innføres også.

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier Solberg i en pressemelding.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kaller det en «sosial nyttårspause», skriver NTB..

Regjeringen anbefaler nå alle nordmenn om å unngå å ha gjester i hjemmet. Man bør vente 14 dager med private besøk, heter det videre.

– Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, skriver regjeringen i en pressemelding.

I tillegg innføres et forbud mot private sammenkomster på mer enn fem personer utenfor eget hjem.

Det innføres også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Regjeringen ber også landets ungdomsskoler og videregående skoler å følge rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen de neste to ukene.

– Bruk av rødt nivå i skolene i områder med høyt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetallene gikk kraftig ned for 13- til 19-åringer i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Regjeringen ber også kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler, skriver NTB.

Tiltaket gjelder i første omgang til 18. januar.

