Fødselsraten i Norge er langt under det den burde være. Nåja – ikke hos alle.

Kan det være at det handler om kultur? Kommer du fra et land hvor barn er en slags «kapital», bør vi ikke undres over synet av en somalisk mor med en i hver hånd, to i vogna og en i magen.

Hva med litt konkurranse? Vi er jo så flinke på mange områder. Ski, hopp, el-biler, svenskehandel, vindmøller, oljeutvinning, miljøavgifter … Erna Solberg og hennes pengesekk har jo alle muligheter til å påvirke fødselsraten på samme måte som bruken av miljøavgifter, bare med motsatt fortegn. Bevares, det gjøres mye bra med nok av barnehager, fødselspenger, pappapermisjon og helsetilbud. Men tydeligvis ikke nok til at vi får flere eller nok barn.

Hva mer skal til? På Færøyene hadde de visstnok en tv-fri dag. Hvorfor ikke? Da kan folk isteden gjøre noe hyggelig og samtidig samfunnsnyttig hvis de er i den rette alder. Ikke mye annet å foreta seg når TV’n er svart.

Hva om vi ga alle som får barn før de fyller 25 år en ekstra klatt med penger. De kan da tas fra de millioner som sendes ut av landet til mer eller mindre suspekte formål. Bare en sånn sak vil skyve raten opp flere hakk. Donasjonen til Clinton Foundation ville for eksempel gitt oss 2 542 flere barn.

Men kanskje det viktigste er å undersøke hvorfor raten ligger på 1,6 og ikke på 2,5. Hvorfor så få barn i et land som har råd til mange flere. Den vet best hvor skoen trykker som har den på sier jo det gamle ordtak. Så her må det sjekkes hvor trykket ligger. Vi er jo så flinke til å ha godt grunnlag for beslutninger i form av spørreskjemaer, telefonintervjuer og rapporter fra alskens offentlige etater. Staten bør derfor stikke nesen sin helt inn på soverommet og finne ut hva som skal til for at rommet brukes til samfunnets beste. For dere politikere har vel ikke tenkt å la dette skure og gå uten å ta grep!

Konkurranse er nok ikke en farbar vei å gå. Der blir vi nok grundig slått på oppløpssiden eller kanskje i første sving. Og hvordan feire en seier. Penger kan brukes, men også her vil jeg tro vi stiller svakt i forhold til de som virkelig kan dette med barneproduksjon. Hva med å lokke med større pensjon når den tiden kommer? Litt for stor avstand frem til at belønningen kommer vil jeg tro. Men absolutt noe å tenke på. En langsiktig gulrot.

Kan vi gi folk under 25 billige lån mot at de får mer enn 2 barn før fylte 30? Tja – med dagens boligpriser er ikke det dumt. Ingenting er som å lage barn i egen heim og ikke på gutterommet. Lån har som regel visse betingelser uansett, så en klausul om barn faller naturlig inn.

Skatt er noe vi kan. Der åpner det seg uante muligheter. Barn kan døpes «skatten min» 1, 2, 3, 4, alt etter hvor stort skattefradrag det representerer. Barn nr. 4 bør føre til at familien blir nullskattyter helt til ungene er ute av redet, forutsatt at familien ikke mottar andre offentlige ytelser. Da kan de også skryte av å være medlem av millionærklubben som ikke betaler skatt, men er der av en helt annen og samfunnsmessig positiv virksomhet.

Tiltakene nevnt er bare et lite knippe virkemidler, men burde passe godt i land hvor iveren etter å blande seg inn i folks privatliv er formidabel. Så kan vi jo håpe på at våre politikere stiller seg spørsmål og gir noen gode svar på følgende:

Trenger vi flere barn av etnisk norske foreldre?

Hvis svaret er ja, hva vil du som politiker gjøre for å øke fødselsraten?

Få eller ingen andre ting i dagens Norge kan måle seg med viktigheten av å lage «norske» barn. Ingenting diskriminerende i det.

