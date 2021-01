annonse

Tiltakene som er tatt for å redusere effekten av COVID-19 globalt kan bidra til spredning av en ny type antibiotikaresistent supergonoré.

Ifølge leger fra Verdens helseorganisasjon (WHO), sitert i The Sun, kan overforbruket av antibiotika under coronavirus-pandemien føre til at den seksuelt overførbare infeksjonen (SOI) blir mer motstandsdyktig mot antibakterielle medisiner fremover.

Gonoré er en av verdens eldste sykdommer, og smitter mer enn 90 millioner mennesker hvert år over hele kloden.

Ubehandlet gonoré kan føre til alvorlige sykdommer, inkludert øyeinfeksjoner som kan forårsake blindhet.

Sterk økning i tilfeller

Ifølge WHO, finner mange av gonoré-tilfellene sted i Afrika, selv om sykdommen også har skutt i været i andre regioner. Ifølge amerikanske smittevernmyndigheter (Center for Disease Control and Prevention – CDC) har antall infeksjoner økt med hele 63 prosent siden 2014, og 5 millioner amerikanere kan potensielt ha blitt smittet i løpet av det siste tiåret.

– Overforbruk av antibiotika i samfunnet kan føre til fremveksten av antimikrobiell resistens i gonoré. Azitromycin – et vanlig antibiotikum for behandling av luftveisinfeksjoner – ble brukt til behandling av covid-19 tidlig i pandemien, sa en talsperson for WHO til The Sun.

– I løpet av pandemien har også SOI-tjenester blitt neglisjert. Dette betyr at flere SOI-tilfeller ikke blir diagnostisert riktig og at flere selvmedisinerer som et resultat, fortsatte vedkommende.

– En slik situasjon kan føre til mer resistens i gonoré, inkludert gonoré superbugs eller gonoré med høy resistens mot dagens antibiotikakurer som brukes for å behandle den. Motstandsdyktige typer gonoré fortsetter å være en stor utfordring for SOI-forebygging og kontrollinnsats, avsluttet talspersonen.

Nye behandlingsmetoder

Kevin Cox, styreleder i Biotaspheric Limited – et legemiddelfirma som jobber med å utvikle nye måter for å behandle gonoré – advarte The Sun om konsekvensene hvis den nye gonorétypen forblir ubehandlet og får spre seg:

– Mennesker som er smittet med supergonoré vil smitte andre og akselerere antimikrobiell motstand. Vi trenger øyeblikkelig nye behandlinger, sa han.

Gonoré er en eldgammel sykdom, med gamle kinesiske medisinske lærebøker som beskriver behandlinger som dateres tilbake til 2600 f.Kr. Disse inkluderte blant annet å injisere kvikksølv, sølv og til og med gull direkte inn i urinrøret.

