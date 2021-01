annonse

NRKs USA-korrespondent Anders Magnus mener USAs president Donald Trump er «yppersteprest i konspirasjonskirken» og at hans tilhengere er gale som tror på valgfusk.

Magnus hevder også at hele det amerikanske demokratiet er i fare fordi Trump mener valgresultatet er ugyldig. Trump tapte valget mot Joe Biden i november etter de offisielle resultatene sertifisert av delstatene, men flere hundre valgobservatører har stått frem og hevdet at de var vitne til valgfusk.

Trumps advokater har også hevdet at de sitter på store mengder videobevis om valgfusk. Resett skrev lørdag om ti senatorer som kommer til å protestere mot valgresultatet den 6.januar.

Senator Ted Cruz har stilt seg i spissen for de ti senatorene som i en uttalelse blant annet sier følgende:

«Etter alle målestokker har beskyldningene og juks og irregulære forhold i 2020 overgått alle tidligere valg i vår levetid.» De henviser også til at hele 39 prosent av de spurte i en Reuters/Ipsos meningsmåling mener valget var preget av fusk («rigged»). De mener dermed mistilliten til valget er «utbredt» og gjelder 67 prosent av republikanerne, 17 prosent av demokratene og 31 prosent av de uavhengige velgerne som ble spurt, rapporterte Breitbart.

Med andre ord er det ikke bare Donald Trump og hans millioner av tilhengere som ikke aksepterer valgresultatet, også mange demokrater og uavhengige er sterkt i tvil. Senatorene mener derfor at demokratiet står i fare, men av noe andre grunner enn det Anders Magnus fremfører.

Ønker å stenge Internett

Men NRK-journalist Anders Magnus nevner ikke de mange senatorerene som nå varsler kamp den 6.januar. Han påstår i en ny artikkel at det bare er én mann som har skylda, og det er Donald Trump! Magnus skriver også at internett også «må ta en del av skylda» for at folk ikke aksepterer valgresultatet, og at Trump sprer «løgner og konspirasjonsteorier».

I korrespondetbrevet fra USA skriver Magnus at han har intervjuet noen Trump-tilhengere. Disse blir fremstilt som gale fordi de ikke tror valgresultatet.

NRK-journalisten har snakket med folk han omtaler som «middelaldrende kvinner», og som er av samme oppfatning som mange valgmenn og senatorer. Slik fremstiller Anders Magnus det:

– Valget ble stjålet fra Donald Trump! Den middelaldrende kvinnen er sikker i sin sak. Svikefulle Demokrater har organisert svindelen, mener hun.

– Hvor har du det fra? spør jeg.

– Fra internett, svarer hun, med overbevisning. Der har hun sett utallige mennesker stå fram med vitneprov på hvordan fusket har foregått.

En annen, middelaldrende mann forklarer meg hva som ligger bak pandemi-hysteriet:

– Alt snakket om viruset er bare svindel. Kina og Demokratene står bak, sier han.

– Hvor har du fått denne informasjonen fra?

– Fra internett. Det finnes masse bevis der. Bare å lete.

Magnus hevder Trump forer dem med «løgner og konspirasjonsteorier», og at alle som hevder det er bevis for valgfusk ikke er normale.

«Jeg klarer å holde meg. Selv om jeg har lyst til både å le og gråte. Og til å rope: «Kan noen være så snill å slå av internett?», skriver NRK-journalisten før han fortsetter:

«Det velsignede internettet inneholder milliarder av budskap med feilinformasjon. Løgner og konspirasjonsteorier. Millioner av mennesker tror på dem, med religiøs overbevisning.»

Magnus jobber selv i statskanalen som også har en nettside med nyheter. Det er uvisst om Magnus ønsker å sensurere sin egen nyhetsformidler. Magnus utdyper ikke hva han mener.

QAnon

Imidlertid skriver USA-korrespondenten i klartekst at «mange av bevisene for at Trump skal ha vunnet er ren og skjær komikk», og at de bevisene som er lagt frem er «rene konspirasjonsteorier».

Magnus kobler også advokat Sidney Powell til Trump i sin artikkel, selv hun jobber på egen hånd. NRK-journalisten skriver at «Powell har også støttet QAnon-konspirasjonen».

– Den hevder at USA styres av en hemmelig samfunnselite med pedofile satanister. Angivelig står de bak internasjonal sexhandel med barn og forsøker å styrte president Trump i et kupp, skriver USA-korrespondenten.

Magnus påstår videre at Trump har omfavnet QAnon. Magnus har ikke lagt ved bevis for denne påstanden. Han har linket til en NRK-side der det står følgende: «Beklager, men denne siden finnes ikke».

Trump har aldri omfavnet QAnon. Han har imidlertid fått spørsmål fra journalister og sagt at han setter pris på alle som støtter ham.

