Politiet offentliggjorde søndag kveld navnene på ytterligere to av personene som er funnet omkommet i leirskredet i Gjerdrum.

De to er Lisbeth Neraas, født i 1966, og Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, født i 1980. Begge ble funnet omkommet i skredmassene lørdag.

Dermed er til sammen tre av de sju som er funnet omkommet etter raset, identifisert. Lørdag opplyste politiet at Eirik Grønolen, født 1989, ble funnet død i skredmassene dagen før.

Tre personer har fortsatt status som savnet etter skredet.

Fortsetter letingen

Redningsmannskapene fortsetter søket etter overlevende etter skredet i Gjerdrum utover kvelden og natta. Søndag ettermiddag ble en sjuende person funnet død.

Tre personer har fortsatt status som savnet etter leirskredet som gikk i Gjerdrum natt til 30. desember.

– Det er meget krevende å jobbe i rasområdet. Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende og fortsetter å søke utover kvelden og natta, sa politiets innsatsleder Bjørn Christian Willersrud på en pressebrifing i 19-tiden søndag.

– Vi planlegger for å ha samme trykk framover og har planlagt fram til mandag kveld i første omgang, sa innsatsleder Gøran Syversen i brannvesenet.

På en pressebrifing i 16-tiden opplyste politiets innsatsleder at redningsmannskapene har flyttet seg lenger nord i skredet.

Avhengig av hulrom

Innsatsleder helse Gunnar Farstad fortalte på pressebrifingen i 21-tiden at det ikke er umulig at noen kan ha overlevd, til tross for den kalde temperaturen.

– Forutsetningen er at de ligger i et hulrom i en bygningsmasse, sa han.

– Det er historier fra andre steder i verden, riktignok stor sett med høyere temperatur, der man har overlevd lenge. Det avhenger av at man befinner seg i et hulrom der det også er isolasjon.

– Men man har også norske erfaringer med at man kan overleve med langt under 20 grader i kjernetemperatur, la Farstad til.

Sju omkomne funnet

Klokken 17.27 søndag ettermiddag ble den sjuende omkomne personen etter leirskredet funnet.

– Personen ble bekreftet død på stedet. Vedkommende ble funnet etter godt samarbeid mellom politiets etterretning, politiets hunder og usar-mannskaper, sa innsatsleder Willersrud.

Han forteller at den siste omkomne ble funnet et godt stykke inne i skredet, og at det ikke er lang avstand mellom noen av funnene.

Totalt er nå sju personer bekreftet omkommet etter leirskredet på Ask i Gjerdrum. 31 år gamle Eirik Grønolen ble funnet fredag. Lørdag ble tre nye funn gjort, og Lisbeth Neraas, født i 1966, og Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, født i 1980, ble identifisert søndag kveld. Søndag er ytterligere tre omkomne personer funnet.

– Vanskelig å bevege seg

En av bakkemannskapene, Inge Myhrer, fagansvarlig for urbant søk og redning (usar) og leder for redningsgruppa i Nedre Romerike brannvesen, fortalte om krevende leteforhold.

– Det er vanskelig å bevege seg. Vi må lage veier der vi skal bevege oss, sa han på pressebrifingen

– Vi legger veier der hundeekvipasjene markerer og søker mot bygningsmasser og der det kan være hulrom, forklarte Myhrer.

Han fortalte at de fortløpende vurderer sikkerheten i gropen.

– Vi har tett dialog med geoteknikere og geologer. En av de fire sikkerhetsansvarlige der nede er en geolog, sa Myhrer.

