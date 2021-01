annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson innfører en ny nasjonal nedstenging i riksdelen England. Det er den nye coronamutasjonen som er syndebukken.

Downing Street erklærte at ytterligere grep må tas for å takle økningen og for å beskytte helsevesener og redde liv.

Johnson sier i en tale i 21-tiden mandag kveld at britene må gjøre mer sammen for å få den nye varianten, som anslås å være mellom 50 og 70 prosent mer smittsom, under kontroll.

Han mener også at Storbritannia har lyktes med coronastrategien helt frem til den nye varianten ble oppdaget, og at man ville ha vært i mål om det ikke var for denne.

Nedstengningen gjelder i dette tilfellet kun i England, som kun er én del av kongeriket. Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon opplyste tidligere mandag at også den skotske riksdelen blir stengt ned for å bremse smitteøkningen.

