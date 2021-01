annonse

For Demokratene har, og er, det å fjerne bommene i hele Norge en meget viktig sak.

Det er også en av flere viktige grunner til at vi etter stortingsvalget i 2021, vil på Stortinget for å stoppe «bompenge-galskapen» som dessverre råder i regjeringen og blant bompenge-elskerene på Løvebakken. Vi innser imidlertid at våre politiske motstandere nødig gir slipp på bompenger. Det er derfor ikke enkelt å vinne forståelse i Stortinget for at bommene bør fjernes.

Men vi lever i spesielle tider. Covid 19 (korona) representerer fremdeles en alvorlig trussel i mange land. Det er viktig å hindre at mange smittes før befolkningen er vaksinert. Samtidig viser det seg at risikoen for å bli smittet er mye høyere for de som reiser kollektivt.

Vi erkjenner at Stortinget setter stor pris på bompengene. Men sett i lys av krisen vil vi be om at Stortinget umiddelbart samles for å beslutte at innkrevingen av bompenger innstilles i 2021. Dette vil føre til at de som er redde for å bli smittet, kan ta bilen. Da reduseres også tettheten i trikker, busser og tog slik at risikoen for å bli smittet reduseres både for de som går over til å kjøre bil, og for de som fortsetter å kjøre kollektivt.

Hva koster det?

Det å fjerne bommene koster mindre enn mange tror. I følge dette oppslaget vil det bli krevet inn rundt 12 milliarder i bompenger i 2020. Jeg gjetter på at det tilsvarende tallet blir rundt 13 milliarder kroner i 2021. Det betyr at Stortinget må bevilge et tilsvarende beløp for å gi oss bompengepause i 2021.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) uttaler til Dagens Næringsliv 20. mars at «samlet sett koster de økonomiske tiltakene mot koronakrisen 280 milliarder, hvis du inkluderer utsatt skatt og avgift og lånegarantiene.» I denne sammenheng er kostnadene ved bompengepause i 2021 beskjedne. Og de kommer veldig mange til gode. Vi i Demokratene vil heller bruke penger på tiltak som hjelper mange, enn på kontantstøtte til milliardærer. (Les om Petter Stordalen som fikk 200 millioner i kontantstøtte.)

Vårt nyttårsønske går derfor til statsminister Solberg: Vis at du ikke bare gir skattelette til de rike onklene som finansierer Høyre. Gi hele folket bompengepause i 2021!

