En av Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgivere, Matthew Pottinger, hevder ny etterretningsinformasjon tyder på at viruset mest sannsynlig lekket fra Wuhans topphemmelige Institutt for virologi.

Pottinger er Deputy National Security Adviser, dvs. nr 2. Dette melder Daily Mail.

Pottinger skal ha sagt at «selv Kinas ledere innrømmer nå åpent at deres tidligere påstander om at viruset oppstod i et marked i Wuhan, er falske». Han mener viruset kan ha sluppet ut gjennom en lekkasje eller et uhell.

Pottingers uttalelser falt under en Zoom-konferanse med britiske parlamentsmedlemmer forrige uke.

En delegasjon fra WHO er på vei til Wuhan for å undersøke hvordan viruset oppsto, skriver Daily Mail.

