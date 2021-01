annonse

På søndag ettermiddag hadde Erna Solberg, Bent Høie og Guri Melby presskonferanse. De vil at alle skal ta del i dugnaden, og ta et nytt krafttak for å hindre at smitten sprer seg ytterligere. Jeg er enig med regjeringen at vi alle skal ta vår del av ansvaret, men vi må samtidig kreve at regjeringen leverer resultater til innbyggerne. Innbyggerne skal ta et krafttak, men det må også regjeringen gjøre.

Vi har endelig fått på plass en vaksine, og vaksinering er begynt. Det vi ser er at andre land som for eksempel Storbritannia, Danmark og Israel klarer å distribuere og vaksinere sine innbyggere langt raskere enn det vi klarer. Det er naturlig å kreve at regjeringen svarer på hvorfor vi henger etter. Vi er både rikere og har færre innbyggere, så det er ikke noe unnskyldning for å henge etter. Jeg forventer at vi klarer det samme tempoet som disse landene. Derfor må Erna ta et krafttak for å vaksinere sine innbyggere like raskt, trygt og effektivt som hennes kollegaer i Danmark, Storbritannia og Israel.

Vi har sett at det er kommet en oppblomstring på bakgrunn av at vi først nå har innført obligatorisk sjekk ved grensen. Det er naturlig at regjeringen svarer på hvorfor dette tiltaket ikke er blitt innført tidligere. Det bør også offentliggjøres hvilken vurdering som er gjort for at dette har latt vente på seg. Samtidig ser vi at det er kaotiske tilstander på flere flyplasser, fordi dette ikke er blitt innført før. Jeg skrev i FVN og til våre stortingsrepresentanter allerede på ettersommeren at obligatorisk testing bør innføres så fort som mulig. Men regjeringen hang etter, og først nå er de klare.

Det er også liten informasjon om hvorfor utesteder kan ha åpent, men ikke servere alkohol når de opprettholder smitteverntiltak. Dette vil ramme flere serveringssteder i Agder, steder som har vært profesjonelle med smittevern. Spesielt trist for disse stedene, når vi vet at regjeringen har hengt etter med obligatorisk sjekk ved grensene.

Jeg vil også be regjeringen vurdere den psykiske helsen blant innbyggerne ved å stenge samfunnet helt ned igjen. Dette vil bli krevende for mange. Det vil også bli krevende for alle serveringssteder som klarer å gjennomføre sin drift samtidig som de klarer å ha smittevernhensyn. Mange lider nå, og vil få det tøft. Regjeringen har en stor del av ansvaret, når de valgte å ikke innføre obligatorisk test ved grensen, samtidig som de henger etter med å vaksinere våre innbyggere på et nivå med andre land.

