Etter kommentarfeltene i Resett og Document.no å dømme er løpet kjørt for Fremskrittspartiet etter ekskluderingen av Geir Ugland Jacobsen som leder for Oslo Frp. Flere tok til orde for et nytt parti av «nasjonalkonservative» avhoppere fra Frp.

I slutten av forrige uke annonserte Ugland Jacobsen at han var kommet til enighet med Vidar Kleppe og Demokratene om en overgang dit. De snakker nå om «nye» Demokratene. Også Kent Andersen har forlatt Frp og hengt seg på overgangen. Andre Frp-ere har også forlatt partiet offentlig siden eksklusjonen var et faktum i desember.

Entusiasmen og støtten i kommentarfeltene til tross, ingen bør ha noen illusjoner om at det blir enkelt å få noen inn på Stortinget fra «nye» Demokratene. Skal man over sperregrensen på 4 prosent trengs det i overkant av 100.000 stemmer på landsbasis. I 2017 fikk Demokratene 3794 stemmer totalt. Det tilsvarer ca. 0,1 prosent av de stemmeberettigede. De gjorde riktignok er svært godt lokalvalg i Kristiansand i 2019, men det var helt lokalt og knyttet til godt politisk håndverk i lokalsaker, ikke minst av Vidar Kleppe.

Mange av de som nå forlater Frp enten som politikere eller velgere mener at partiet ikke er tilstrekkelig nasjonalt orientert. I et intervju med Document i forrige uke sa Geir Ugland Jacobsen at det reformerte partiet skulle plassere seg i sentrum, men sette «Norge først» i alle sammenhenger.

Med så liten oppslutning som Demokratene har hatt de siste årene, har hovedstrømsmediene en tilstrekkelig unnskyldning for å ikke gi heller den «nye» versjonen oppmerksomhet inn mot valget i september. Trolig vil oppmerksomheten de får hos NRK, TV 2 og andre kun strekke seg så lenge disse mediene kan rapportere om frafall fra Frp. Problemer for Frp er «gode saker» å skrive om i mediene, men vekst for et enda mer «nasjonalt» parti er neppe noe som de etablerte mediene vil støtte opp om.

Og uten å få den medieoppmerksomheten i MSM, jobber et parti i motvind. Vi har sett det kan lykkes likevel i en del andre land på grunn av sosiale medier, og det skal man ikke helt utelukke i Norge heller. Og tross alt finnes det alternative medier i Norge, som kan bringe perspektiver og stemmer fra partier som ikke når frem i de etablerte «gammelmediene». Men er det nok?

Frp slet på meningsmålingene også før eksklusjonssaken mot Geir Ugland Jacobsen kom opp. Det blir interessant å se de første målingene etter at det siste bråket om «nasjonalkonservatisme» vs. «liberalistisk folkeparti» dukket opp. Noe nedgang må man nok forvente, men det er ikke sikkert at det blir så stort. Oppgittheten over Frp blant en del som oppfatter seg som partiets opprinnelige grunnfjell har vart ganske lenge. Muligens var de fleste av disse borte som velgere allerede før den siste «utrenskningen».

Kent Andersen sa i samme Document-program at de tok sikte på å mobilisere «sofasitterne» like mye som å ta velgere fra Frp. Han ønsket samtidig sitt gamle parti alt godt, ikke minst Christian Tybring-Gjedde dersom han valgte å bli i Frp.

Og hvis Demokratene kunne røre noe hos folk som vanligvis ikke bryr seg med å stemme, er det absolutt et potensial der. Det var slike velgere som nok gjorde utslaget både for Brexit og Donald Trump i 2016. Men Norge har sine spesielle omstendigheter, ikke minst et oljefond som «smører» folket til passivitet, som gjør en repetisjon litt mindre sannsynlig.

Måten Frp håndterte eksklusjonssaken på var klønete. Siv Jensen skjøv stemmemagneter som Sylvi Listhaug, Jon Helgheim og Per-Willy Amundsen foran seg, og de ble tvunget til å blamere seg med rett og slett å ta avstand fra den politiske posisjonen de selv har dyrket frem til nå. Det blir ikke lett for disse tre å fremstå som opptatt av «Norge først» og å fronte innvandrings- og islamkritikk etter måten de omtalte og tok avstand fra «nasjonalkonservative» meningsfeller. Spesielt Sylvi Listhaugs assosiering av det nasjonalkonservative med nasjonalsosialisme, dvs. nazisme, var underlig å bevitne. Hun har en jobb å gjøre med å gjenvinne status og troverdighet blant den mer uforsonlig innvandringskritiske delen av velgermassen på høyresiden.

Det er i utgangspunktet ikke plass til to partier eller endog enda flere partier i det segmentet Fremskrittspartiet har okkupert i Norge. Folk ønsker som regel ikke å kaste bort stemmen sin på partier som de ikke oppfatter har en sjanse til å komme inn på Stortinget. Med mindre noe virkelig mobiliserer dem og gir dem tro på at noe nytt har fått moment, vil de stemme på noen som har sjanse eller de blir sittende hjemme. Resultatet kan dermed bli at «nye» Demokratene fortsatt ikke får stortingsplass og at Fremskrittspartiet mister (en del) stemmer. Den blå høyresiden blir som konsekvens svekket.

Flere i partiet reagerte på det de oppfattet som Ugland Jacobsens soloutspill. Å utfordre partileder Siv Jensen så direkte som Geir Ugland Jacobsen gjorde, var overmodig. Og Jensen måtte i maktpolitikkens logikk slå ned på slike grep. Men gjennom måten hun gjorde det på har hun sparket beina under en dobbelthet i Frps måte å opptre på som tross alt i forhold til velgerne har fungert ganske bra. Fremskrittspartiet har hatt sine liberalister og de har samtidig hatt sine prominente folk som har vært opptatt av og frontet stram innvandringspolitikk. Det har vært noe for enhver smak. Ved å la Listhaug, Helgheim og Amundsen være bødlene overfor det «nasjonalkonservative» opprøret Ugland Jacobsen frontet, har Siv Jensen nok tenkt at hun samtidig nøytraliserte den mest potente opposisjonen til sin egen lederrolle. Mange har ønsket Siv Jensen erstattet og sett på Listhaug som en naturlig arvtaker.

Nå har Listhaugs stjerne falmet, og det passer nok Jensen isolert sett godt. Men for Fremskrittspartiets mulighet til å favne en bred koalisjon i befolkningen som kan være entusiastiske over partiets muligheter, var det intet bra trekk. Det hadde vært langt bedre om Jensen selv fremsto som den maktpolitikeren hun er og kvittet seg med personen Ugland Jacobsen enn å koble inn ideologi og tvinge frem et kunstig retningsvalg mellom ismer og begreper som Frps toppolitikere knapt forstår innholdet av selv.

Den «krangelen» og det onde blodet som nå renner gjennom høyresiden er det bare norske gammelmedier og øvrige politiske partier som har grunn til å glede seg over. Verken Fremskrittspartiet eller «nye» Demokratene kan med overbevisning se med optimisme på det som nå skjer.

