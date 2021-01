annonse

Mandag ba to demokrater i Representantenes hus FBI om å etterforske president Donald Trump, etter at han i en telefonsamtale forsøkte å få valgresultatet omgjort.

Trump ringte Brad Raffensperger, som har det øverste ansvaret for gjennomføringen av valg i delstaten Georgia. Under samtalen ba han Raffensberger om å «finne 11.780 stemmer» som kan endre valgresultatet der.

I et brev til FBI-direktør Christopher Wray skriver Ted Lieu, representant fra California, og Kathleen Rice fra New York, at bevisene for valgfusk fra Trump nå er i ute i klart dagslys. De ber om at det innledes en etterforskning av presidenten umiddelbart. Dette rapporterer AFP.

Washington Post publiserte i helgen opptak av samtalen først. Også nyhetsbyrået AP har fått tilgang til opptaket.

