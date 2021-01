annonse

Forbud mot tunge yrker skulle bevare kvinners reproduktive helse og øke landets fødselstall. Nå skrotes restene av sovjetisk familiepolitikk.

Fra nyttår åpnet det seg nye arbeidsmuligheter for kvinner i Russland. Nå kan de blant annet kjøre t-bane og vogntog, jobbe som bilmekaniker og tjenestegjøre i marinen. Dette skriver The Moscow Times.

Russiske kvinner har hittil vært utestengt fra 456 yrker som anses som fysisk tunge eller på andre måter egnet til å skade kvinnens helse, herunder evne til reproduksjon. De senere årene har flere forsøkt å utfordre yrkesnekten i retten, dog med vekslende hell.

Et tilfelle er Svetlana Medvedeva, som fikk jobb som kaptein i et privat shippingselskap, før tilbudet ble trukket tilbake. Etter fem års kamp i domstolene fikk hun i 2017 medhold i at praksisen var diskriminerende. Jobben var imidlertid fortsatt på bøljan blå.

I fjor mente Russlands regjering at listen over forbudte yrker var moden for revisjon, og foreslo å barbere den kraftig. De vel hundre yrkene hvor forbudet mot kvinnelige ansatte nå opprettholdes, er blant andre flyreparatør, sveiser og brannkonstabel.

Som Resett skrev i august 2019, ble listen over forbudte yrker vedtatt i 1974, og var del av Sovjetunionens politikk for å øke fødselstallene. Andre verdenskrig hadde gjort store innhugg i befolkningen, særlig blant menn. Da en ny nedgang i fødselstallene meldte seg i 1970-årene, ble politbyrået bekymret for den sosialistiske statens overlevelse.

Utover frislippet av yrker trer flere arbeidslivs- og skatterelaterte endringer i kraft. Som svar på manges overgang til hjemmekontor under COVID-19-pandemien har Russlands statsduma vedtatt lovbestemmelser som bedre skal regulere slike arbeidsforhold.

Blant annet forpliktes arbeidsgivere til å forsyne hjemmekontorister med nødvendig teknisk utstyr. Det slås samtidig fast at midlertidig hjemmekontor ikke får vare over seks måneder og at lønnen ikke kan senkes, forutsatt uendret arbeidsmengde.

Videre innførte Russland 1. januar sitt nye fiskalregime for IT-sektoren. Selskaper som utvikler software, skal heretter betale tre prosent inntektsskatt. Standardsatsen for andre sektorer er til sammenlikning 20 prosent. Dessuten senkes slike selskapers trygdeavgift til 7,6 prosent, noe som også er langt under normalen, skriver TASS.

Målet skal ikke være å lokke utenlandsk kapital og kompetanse til Moskva, men tvert imot utkonkurrere utenlandske alternativer ved at russiske tjenester både blir billigere i produksjon og anskaffelse. I fjor uttrykte Putin bekymring over påstått utstrakt sensur i Vest-Europa og Nord-Amerika, og vil gjøre Russland mindre avhengig av Big Tech.

Putin beskyldes imidlertid for å gi med den ene hånden og ta med den andre ved at fritaket fra 20 prosent merverdiavgift på software samtidig fjernes. Kritiske røster spør dessuten om ordningen vil ha ønsket langsiktig virkning, og viser til landets historiske erfaringer med monopol og proteksjonisme, herunder en sovjetisk bilindustri som nesten bokstavelig talt rustnet til tross for tollbasert konkurransevern.

