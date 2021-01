annonse

Nestleder Morten Messerschmidt sier at Brexit vil bli en suksess, og vil også ha Danmark ut av unionen.

– Jeg er meget begeistret for brexitavtalen, Storbritannia vil klare seg godt både økonomisk, politisk og militært. Det er en avtale som gir fri varehandel, og omfatter også andre elementer som for eksempel politi, sier Morten Messerschmidt til BT.

– Den viser at man kan melde seg ut av EU og få en god avtale. Det gir et positivt perspektiv på dansk utmeldelse. Nå er de første skrittene tatt i forhold til en dansk exit.

Morten Messerschmidt er født i 1980, han har sittet i flere perioder i det danske Folketinget, og har også vært representant i Europaparlamentet, et parlament han ønsket å nedlegge. Han er ikke imot EU, men liker ikke unionens nåværende form. Han vil tilbakeføre myndighet til nasjonalstatene, men ser en praktisk nytte av konseptet «det indre marked».

For ett år siden uttalte han at kritikk av Brexit er skremsler som kommer som perler på en snor. Han sa dengang at Storbritannia er en av verdens sterkeste økonomier som også har innflytelse militært og politisk, at de brøyter vei og at Danmark vil komme etter når Brexit er et faktum.

Leder av Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen-Dahl, har vært tilbakeholden omkring spørsmålet om en eventuell «Dexit». Men nå går Morten Messerschmidt ut og sier at partiet

vil ha «Dexit» med i valgkampen til folketingsvalget i 2023. Da britene stemte for Brexit i 2016, kom en periode med politisk kaos. Men nå er avtalen der.

– Dexit er mer sannsynlig nå etter avtalen. Det er den beste julegave jeg kunne få, sier han til BT. Messerschmidt kaller Brexit-avtalen en ledestjerne for «Dexit».

