– Vi forstår ikke deres beslutning. Vi tenker nok ikke på samme vis, sier den franske skiveteranen Maurice Manificat.

Uttalelsen ble gitt til Aftonbladet etter at han vant søndagens 3. etappe i Tour de Ski. Uten norsk deltagelse i konkurransen har franskmenn, italienere og russere stukket av med seirene.

For to år siden stod Manificat på pallen med norske Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth. Manificat synes det er ubegripelig at nordmenn ikke deltar i år.

– Vi forstår det ikke. De er ikke med, og slik er det. Vi ønsker at de kommer tilbake til sporten, for det er en stor langrennsnasjon med mange sterke løpere. Vi får se når de er tilbake. Årets mål er VM i Oberstdorf, og jeg håper å få målt tempen mot dem der, sier han.

Det var tidligere i desember at Norges skiforbund tok avgjørelsen om å ikke delta. De henviste da i en pressemelding smitterisiko.

– Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Norges Skiforbund langrenn. – Reise mellom land i Europa under en pandemi medfører fortsatt en uakseptabel høy risiko for smitte.

– Helsa til utøvere og støtteapparat er vår viktigste prioritet, sier langrennssjef Espen Bjervig. – Risikoen det innebærer å utsette en tropp for Covid-19 veier tyngst i avgjørelsen om å ikke delta i Tour de Ski. Hovedmålet for langrenn denne sesongen er VM i Oberstdorf, fortsetter langrennssjefen som er opptatt av å være best mulig forberedt til mesterskapet med friske utøvere og støtteapparat.

Det er norsk deltakelse i verdenscupen i skiskyting, hopp og alpint. Det er ikke klart hva som gjør langrenn spesielt utsatt.

