Den nye nasjonale nedstengingen de neste to ukene gjør at Den norske kirke avlyser gudstjenester og forbyr begravelser med flere enn 50 deltakere.

Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, sier dette kommer som en følge av statsminister Erna Solberg (H) og regjeringens nye strenge tiltak mot coronasmitten, ifølge en pressemelding.

– Begravelser med maks 50 deltakere kan fortsatt gjennomføres. Det gjelder også unntaksvis for små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere, når man lokalt vurderer at det er nødvendig. Utover det anbefaler vi at planlagte gudstjenester og aktiviteter gjennomføres digitalt eller avlyses de neste to ukene, sier hun.

Kirkerådet velger imidlertid å gå et skritt lenger enn hva Regjeringens tiltak tilsier, og anbefaler også at utendørs arrangementer avlyses fra 4. januar.

