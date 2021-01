annonse

Etter terrorangrepet i Wien i november har Østerrike startet registrering av landets imamer.

Nå foreslår de å innføre et felles europeisk register. Begrunnelsen er at radikale imamer reiser mellom medlemslandene, skriver DW.

I begynnelsen av november ble det gjennomført terrorangrep i Østerrikes hovedstad Wien. Fire mennesker ble drept og 23 skadet da en mann i tyveårene begynte å skyte vilt rundt seg.

Nå vil de ha EU med på registreringsprosjektet. I et intervju med den tyske avisen Die Welt uttaler Østerrikes EU-minister Karoline Edtstadler at et imam-register er en metode for å bekjempe politisk islam. Hun sier at mange imamer beveger seg mellom EU-land, så man trenger å ha en oversikt om hvem som taler hvor.

Videre vil Edstadler forby utenlandsk finansiering av moskeer.

