Bjørnar Moxnes snakker om samarbeid med både Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Rødt har over lengre tid redusert seg til å bli mer og mer lik SV, ved å gradvis åpne for mer samarbeid og et forsøk på en grundig opprydding av radikale begreper i prinsipprogrammet, skriver Mikael Lyngaas i Klassekampen.

Lyngaas er styremedlem Rødt Oslo Vest, han sier at dessverre er ikke dette ny vending for partiet, men nok et steg i retningen mot å bli – som Moxnes selv sier det – «ei dørmatte for Arbeiderpartiet i et regjeringssamarbeid».

– Det er klart et samarbeid med Ap og Sp – da spesielt Ap – ikke vil gå med på å skrote EØS-avtalen eller så mye som vurdere Norges Nato-medlemskap.

Han mener at Moxnes linje ikke er i opposisjon til den imperialistiske politikken til Ap og den nasjonalistiske politikken til Sp.

