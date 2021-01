annonse

Den republikanske senatoren David Perdue mener Trump ikke sa noe nytt i telefonsamtalen, og hevder at han bare «vil ha noen svar».

Perdue, som stiller til valg i Georgia tirsdag, var gjest på The Next Revolution

på Fox News mandag. Han sa han var «sjokkert» over at et medlem av det republikanske partiet ville gjøre opptak av en sittende president og lekke det til mediene.

– Det presidenten sa, er ikke forskjellig fra hva han har sagt de siste månedene, mener han.

Perdue kalte det «motbydelig» at en republikaner lekket telefonsamtalen.

Han uttalte søndag at han støtter de republikanske senatorene som vil bestride valgmannsstemmene fra flere delstater 6. januar. Han mener den øverste byråkraten (state secretary) i Georgia, Brad Raffensperger, som deltok i telefonsamtalen, burde trekke seg, og at hverken hans kontor eller delstatsforsamlingen har gitt tilfredsstillende svar på Trumps spørsmål om valgfusk i Georgia.

