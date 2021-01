annonse

I høst sa politidirektør Mats Löfving at det finnes rundt 40 slektsbaserte kriminelle nettverk eller klaner i Sverige. Men nå går han bort fra sine uttalelser.

Han sa i høst at klanene skal ha medlemmer som har kommet til Sverige utelukkende for å drive med organisert kriminalitet. De kontrollerer territorier, og er å finne i innvandrertette områder, fortalte han.

Selv statsminister Stefan Löfven måtte kommentere uttalelsen.

– Vi har et problem med organisert kriminalitet i Sverige. Det er ingen tvil om det, sa Löfven på en pressekonferanse. Statsministeren ville ikke knytte etnisitet til problemet, men han lovte å gjøre noe:

– Det er nødvendig å være hard i klypa her og nå, og å jobbe langsiktig.

Men nå har politidirektør Mats Löfving moderert sin uttalelse. I et intervju hevder han at han hadde vært for hard. Dette til tross for at politidirektøren bare refererte til en rapport, skriver Samnytt.

Etter at han advarte om kriminelle klaner og at de styrer områder som en stat i staten, fikk han mye kritikk. Ekspertkommentator om kriminalitet i svensk media, kriminolog og kriminalforfatter Leif G.W. Persson, sa han ville ha sparket politidirektøren om han hadde vært justisminister.

I Svenska Dagbladet sier politidirektør Mats Löfving at han overdrev og generaliserte.

– Jeg generaliserte. Men min hensikt er å angripe kriminaliteten. Min jobb er å bekjempe forbrytelser.

Det er ikke kjent hvorfor Mats Löfving har valgt å moderere seg. Mange mener den politiske korrektheten i Sverige er et demokratisk problem.

