Opptaket av en telefonsamtale mellom Donald Trump og medlemmer av hans stab og den øverste byråkraten («state secretary») i delstaten Georgia, republikaneren Brad Raffensperger og hans rådgivere, skaper reaksjoner i USA. Samtalen foregikk lørdag.

Washington Post la søndag kveld norsk tid ut hele samtalen, trolig var den lekket av noen på Raffenspergers side.

Samtalen varer i en time, hvor Donald Trump i hovedsak fører ordet. Han refererer flere tilfeller av det han mener er valgjuks i delstaten. Raffensperger sier at Trump har «feil fakta» og at de tilfeller han nevner allerede er tilbakevist. Trump mener han reelt sett vant delstaten med «flere hundre tusen stemmer».

Når det gjelder videoopptaket fra Fulton County, gjentar Trump at det ser mistenkelig ut og at valgmedarbeiderne trekker frem kofferten fra under et bord og at stemmene telles flere ganger.

Raffenspergers folk responderer og sier at det fulle videoopptaket viser en annen historie og at FBI og deres egne etterforskere har intervjuet de som var tilstede og gjort andre undersøkelser. De hevder intet juks fant sted.

Samtalen ender med at Mark Meadows, Trumps stabsjef, anmoder om et separat møte mellom advokatene for å se om Trumps folk kan få tilgang til de registrene som delastaten har som kan vise om døde personer stemt, om folk som ikke bodde i delstaten stemte osv. Dette er forhold Trumps team har ment utgjør nok stemmer til å annulere de snaut 12.000 stemmene som Biden nå har vunnet med i Georgia.

Raffensbergers folk hevdet under samtalen at ingenting ureglementert har skjedd i nærheten av de tall Trumps folk har hevdet, at det for eksempel ikke var snakk om nesten at nesten fem tusen døde stemte, men at det dreide seg kun to personer. De hevdet også at de Trumps folk mente hadde flyttet ut av delstaten, faktisk hadde flyttet tilbake igjen og derfor var legitimt stemmeberettiget.

Til det responderte Trumps representanter at det nettopp var tilgang til de registrene de trengte for å bringe klarhet i forholdene, ellers måtte de de bare ta delstatens ord for det, og det var ikke godt nok. Raffensbergens folk sa da at det var juridiske begrensninger på hvilke opplysninger som kunne utleveres. Det er ikke kjent hvordan oppfølgingsmøtet mellom advokatene gikk.

På sosiale medier var det en gjensidig kritisk utveksling mellom Trump og Raffensbergen etter telefonsamtalen.

Trump hevdet Raffensperger enten ikke ville eller var i stand til å svare på spørsmålene.

– Han har ikke peiling, skrev Trump

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Raffensberger på sin side tilbakeviste dette.

– Med all respekt, president Trump. Det du sier stemmer ikke. Sannheten kommer ut, skrev han på Twitter.

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Kommentar

Det har blitt kommentert hvorfor Resett ikke la ut artikler om opptaket allerede søndag kveld da meldningen om saken i Washington Post også kom på NTB. Vi har imidlertid erfaring med at medier som Washington Post og NTB i Norge har tendeniøse fremstillinger av mange forhold, ikke minst det som har med Donald Trump og amerikansk politikk å gjøre.

Å ukritisk gjengi slike meldinger, spesielt etter at NTB nektet oss å ha kommentarfelt under artiklene deres, er ikke noe vi som uavhengig medie kan stå inne for. Jeg ønsket derfor å høre gjennom hele opptaket på egen hånd.

Det anbefaler jeg også Resetts lesere å gjøre slik at de kan gjøre seg opp en egen mening. Min vurdering er at Donald Trump ikke kommer spesielt godt ut av samtalen. Verken han eller hans rådgivere kommer opp med konkrete forhold som Raffensberger ikke kan responere på. I hovedsak avbryter Trump Raffensberger når han forsøker å svare. Trumps logikk er heller ikke den mest overbevisende. Han henviser til det store oppmøtet på hans folkemøter i Georgia og mener han dermed umulig kunne ha tapt. Han henviser også til at han gjorde det godt i nabostatene til Georgia og at folk i disse statene har sagt at det var usannsynlig at han kunne tape i Georgia.

Vi er nå to måneder etter valget. At ikke Trump og hans folk har klart å dokumentere bedre i konkrete termer hva jukset består i, virker ikke veldig overbevisende, og i denne samtalen kom det frem at Raffensbergers team har satt etterforskere på sakene. Men at det faktisk ikke skal ha vært juks i det omfang Trumps advokater har hevdet, synes ut fra telefonsamtalen å være et tankerekke Trump rett og slett ikke vil ta inn over seg. Men dermed fremstår han heller ikke særlig statsmannsaktig.

Og han burde også latt sine egne folk snakke ut når de faktisk stiller noen betimelige spørsmål over til Raffensberger, inkludert angående tilgangen til dataene som kan avgjøre om folk som ikke hadde grunnlaget for det faktisk hadde stemt. Men også sine egne folk avbrøt Trump før de kunne fremføre sine argumenter.

Dette er mitt inntrykk av samtalen. For en som har sett mye positivt i Trumps presidentskap og det han har representert, var den en skuffelse i måten den ble fremført på. Men jeg anbefaler Resetts lesere til å høre gjennom den selv og ta en selvstendig vurdering.

Imorgen er det omvalg i Georgia om de to senatsplassene som avgjør om republikanerne eller demokratene for flertall i Senatet. På onsdag 6. januar skal Kongressen samles for å vurdere om de sertifiserte resultatene fra presidentskapet skal godtas.

