Politiet brukte rå makt for å skille familien på seks personer i Canada som hadde samlet seg i et juleselselskap.

I Canada har myndighetene gjort det vanskelig for familier å samle seg i julehøytiden. Det er også mange som ikke forstår «coronareglene» om hvor mange som har lov til å være i lag. En familie opplevde mareritt i jula de de var samlet seks personer og fikk politiet på døra.

En nabo skal ha tystet på familien. Naboen ringte politiet som kom med flere politibetjenter.

I videoen under kan du se politiet bruke makt for å bryte opp familieselskapet og julen til de involverte, som tydelig var i sjokk. Også barn var tilstede i hjemmet og var vitne til den traumatiske hendelsen. To personer ble arrestert av politiet for å ikke adlyde deres ordre.

Selv hevder politiet at videoen som har gått viralt «ikke viser hele historien». De påstår at en av mennene som ble arrestert skal ha «slått politiet». Politiet har ikke frigitt videobevis for disse anklagene.

There were six people in a house in Gatineau, Canada. A neighbour snitched. Police went in, Gestapo style. Assaulting citizens.

So, yeah. Every lockdown politician who made this monstrous world and then tries to sneak away to Florida or Hawaii? Fuck you. pic.twitter.com/9IwcgAvqiJ

— Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) January 2, 2021