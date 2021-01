annonse

Kjennelsen som avviser utlevering av Julian Assange vekker harme i USA, som sier de vil fortsette arbeidet for å få WikiLeaks-grunnleggeren utlevert.

Beslutningen om ikke å utlevere Assange, som ble tatt av en britisk dommer mandag, begrunnes med faren for selvmord.

– Selv om vi er ekstremt skuffet over domstolens endelige avgjørelse, er vi fornøyde med at USA gis medhold i alle rettsspørsmål, heter det i uttalelsen fra amerikanske myndigheter.

Videre sier de at USA fortsatt vil arbeide for å få ham utlevert.

USA vil stille Assange for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden.

Tilbys politisk asyl i Mexico

Etter at den britiske beslutningen ble kunngjort, gikk Mexicos president Andrés Manuel López Obrador ut og tilbød Julian Assange politisk asyl i landet.

– Jeg skal be utenriksministeren om å sette i gang de relevante prosedyrene for å be om at den britiske regjeringen løslater Assange og at Mexico tilbyr ham politisk asyl, sa Lopez Obrador på en pressekonferanse mandag.

