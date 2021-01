annonse

Før utbyggingen i Nystulia i Gjerdrum, advarte NGI mot at liv kunne gå tapt i skred dersom området ble utbygd uten tiltak for å kunne begrense risikoen.

Dette kommer frem i en rapportfra 2003 om det konkrete skredområdet, ifølge VG.

Rapporten er skrevet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) før området i Nystulia i Gjerdrum ble bygd ut.

«Større skred, over 10 mål antas å kunne medføre at 10–50 mennesker mister livet. Materielle skader kan komme opp i 20–100 millioner kr», heter det i rapporten.

I 2005 fulgte instituttet opp med konkrete anbefalinger til tiltak som skulle redusere risikoen.

– Forutsatt at sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret. De faresonekartene som er blitt laget i etterkant av utbyggingen viser at risikoen for at det skulle gå skred i dette området ble betegnet som lav, sa administrerende direktør Lars Andresen i NGI.

NGI ønsker imidlertid ikke å avklare hvorvidt disse rådene faktisk ble fulgt opp eller ikke.

«Vi ønsker ikke å bidra til å spekulere i årsaken til skredet, vi har fokus på akuttfasen», skriver NGIs kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg.

