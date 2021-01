annonse

Selv om området blir vurdert som trygt vil det være mange som føler seg utrygge, og vil flytte.

Spørsmålet er om noe vil kjøpe en bolig i nærheten av rasområdet, og ikke minst til hvilken pris. Et prisfall er ikke dekket av forsikringen, det er kun skader og midlertidig bolig.

– Det er ikke så mye som ikke dekkes av forsikring. For de som ikke lenger har et beboelig hus eller hvor husene forsvant i skredet, dekkes det meste. Men det er nok mange av de som kan flytte tilbake etterhvert, som ikke vil det i frykt for nye skred. Og frykt dekkes ikke av forsikring, sier Øystein Thoresen i Gjensidige forsikring til Vårt Land.

Førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, Are Oust tror at husene nærmest raskanten kan komme til å falle betraktelig i verdi sammenlignet med verdien før raset, og at dette kan ha en langvarig effekt.

– Ett av de viktigste kriteriene knyttet til bolig, er at man skal føle seg trygg. Det er en viktig faktor for de fleste kjøpere, og det kan føre til at man ønsker å flytte dersom man ikke opplever det slik, sier han, og tror også at skredulykken forsterker en allerede trykket økonomisk situasjon:

– Dette kommer på toppen av at mange mennesker mistet jobben på Gardemoen – som ligger i samme området – på grunn av koronapandemien. Vi vil nok aldri klare å skille ut raseffekten av boligprisen helt, men hele området kjenner nok på problemene med Gardemoen og nå dette.

