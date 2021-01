annonse

Taushet i norske medier.

Tobarnsmoren var bare 41 år gammel, og beskrives som frisk og rask – med «utmerket helse», uten kjente, underliggende sykdommer.

Nå er den portugisiske sykepleieren Sónia Azevedo død etter å ha mottatt den første av to doser COVID-19-vaksine fra Pfizer/BioNTech.

Det er samme vaksine som Norge har kjøpt inn.

Som kirurgisk assistent ved Instituto Português de Oncologia i Porto var Azevedo en av 538 helsearbeidere som lille nyttårsaften ble vaksinert mot COVID-19.

Som de fleste andre feiret Azevedo nyttår sammen med familien. Ved middagsbordet fortalte hun sin datter at det gjorde litt vondt der hvor sprøyten var blitt satt.

Neste morgen ble Azevedo funnet død i sin seng. Det var den portugisiske avisen Correio da Manhã som natt til mandag først meldte om Azevedos bortgang.

Tirsdag formiddag hadde hverken NRK, VG, Aftenposten, TV 2 eller Dagbladet omtalt dødsfallet, selv om engelske medier som Daily Mail og russiske RT har slått det opp.

Det skjer til tross for at Pfizer/BioNTechs vaksine nå rulles ut i Norge.

Utviklingen av Pfizer/BioNTechs vaksine har støtt på flere skjær underveis, og vaksinen måtte til slutt blant annet få nødautorisation (emergency-use authorization) fra USAs myndigheter. Norge mottok 9.750 vaksinedoser fra Pfizer/BioNTech 26. desember.

I sin artikkel skriver Mail Online at Azevedo ikke skal ha hatt «alvorlige bivirkninger» (adverse side-effects) etter vaksinasjonen.

Ordvalget får flere lesere til å stusse. Hvis død ikke er en alvorlig bivirkning, hva er da en alvorlig bivirkning, spørres det retorisk.

